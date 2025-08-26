Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Revelan grave señalamiento de rectora de colegio de niña Valeria Afanador: culpó a un extrabajador

Revelan grave señalamiento de rectora de colegio de niña Valeria Afanador: culpó a un extrabajador

La búsqueda de Valeria Afanador ha sido infructuosa tras dos semanas de la desaparición. El abogado de la familia exigió claridad sobre lo que dijo la rectora Sonia Ochoa.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: agosto 26, 2025 12:43 p. m.
Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
Valeria Afanador, niña desaparecida en Cajicá.
La desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años, ha sumido al municipio de Cajicá, Cundinamarca, y a todo Colombia en una profunda angustia desde el 12 de agosto de 2025. Hasta la fecha, no se han encontrado pistas concretas sobre su paradero, generando incertidumbre total para su familia y las autoridades.

Valeria fue vista por última vez a las 10:30 de la mañana de ese día, jugando en las inmediaciones de una zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el río Frío en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas. Las cámaras de seguridad del colegio la registraron ingresando a esa área, pero no se observa que regresara.

Desde el momento de su desaparición, se ha desplegado una operación de búsqueda masiva. Más de 200 rescatistas del Ejército, la Policía, el CTI, la Fiscalía y los bomberos han participado incansablemente, utilizando drones, cámaras térmicas, perros de búsqueda y equipos especializados para intentar localizarla. Los esfuerzos se han extendido a zonas rurales, urbanas, boscosas y al propio cauce del río Frío, con recorridos de hasta 10 kilómetros a la redonda y el río siendo revisado más de cinco veces.

Inicialmente, las hipótesis de las autoridades incluían la posibilidad de que la niña se hubiera perdido tras cruzar la cerca del colegio, que hubiera caído al río o incluso que hubiera sido víctima de un rapto. Sin embargo, la hipótesis de la caída al río ha sido descartada en un 95 por ciento por el capitán Álvaro Farfán de Bomberos de Cundinamarca, quien señaló que el río Frío en esa sección no es caudaloso ni profundo.

Tras dos semanas de búsqueda exhaustiva sin resultados, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que ha cobrado fuerza la hipótesis de una desaparición forzada. El mandatario indicó que, dado que se ha cubierto el terreno "metro cuadrado por metro cuadrado" y no se ha encontrado a Valeria, "no hay otra explicación hasta la fecha" que no sea un delito.

El abogado de la familia, Julián Quintana, coincidió en que la hipótesis de secuestro es la más fuerte, argumentando que una niña que sale sola por una zona boscosa debería dejar rastros, los cuales no se han encontrado. Afirmó que, si no hay rastro, es porque "hay un tercero detrás de este hecho", posiblemente conectado con el colegio o la zona.

Los señalamientos de rectora del colegio de Valeria Afanador

Fue el propio abogado de la familia Afanador quien publicó un video en el cual aparece Sonia Ochoa, rectora de la institución de donde se le perdió el rastro a la niña. En las imágenes, la mujer realiza graves afirmaciones sobre lo que pudo pasar con la menor. “¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía (…), queremos dar con el responsable”, dijo.

También mencionó que se siente víctima en este caso y señaló que a esa tercera persona la tienen identificada las autoridades. “Estas cámaras muestran ahí todas las situaciones. Finalmente, la persona que quiso hacer el daño, lo hizo al colegio también”, manifestó.

Luego de conocer esas declaraciones, el abogado Quintero exigió claridad sobre lo que dijo Ochoa en la reunión con padres de familia del colegio, atribuyendo la desaparición de Valeria a un extrabajador y mencionando que ella debía informarlo oportunamente a las autoridades. Dada estas revelaciones, le pidió a la Fiscalía investigar de fondo esas afirmaciones: “La víctima es Valeria y su familia, no ella”.

La investigación ha trascendido las fronteras nacionales. El 20 de agosto de 2025, la Interpol emitió una circular amarilla, activando la búsqueda internacional de Valeria en 196 países miembros. La circular describe a Valeria con 1,23 metros de estatura, 23 kilogramos de peso, cabello negro y ojos castaños oscuros. En Colombia se mantiene una recompensa de 70 millones de pesos por información que permita dar con su paradero. El padre de Valeria, Manuel Afanador, ha expresado que el caso es "extremadamente raro" porque no han recibido llamadas, amenazas ni intentos de extorsión, lo que aumenta la incertidumbre.

