Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: así puede solicitarlo

En medio de las festividades decembrinas, uno de los beneficios más esperados por las familias bogotanas se encuentra en su último ciclo de pago. Se trata del cuarto ciclo de subsidio de transporte escolar, una iniciativa de la Secretaría de Educación del Distrito, destinada a aliviar la movilidad diaria de los estudiantes de colegios oficiales.



Este subsidio, que busca contribuir a la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y fortalecer la igualdad de oportunidades, ha sido asignado a un total de 18.165 estudiantes. Sin embargo, es importante destacar que los beneficiarios tienen hasta después de navidad para retirar el subsidio.



Si es beneficiario tenga en cuenta estas fechas

El ciclo de pago del subsidio comenzó el 26 de noviembre y los estudiantes tienen hasta el 26 de diciembre para retirar el dinero, que está disponible a través de la plataforma DaviPlata o las recargas de la tarjeta Tu Llave.

En el caso de la modalidad DaviPlata, los beneficiarios deberán ingresar a la aplicación o sitio web, autenticarse con su documento de identidad y clave, verificar el saldo y proceder al retiro del dinero en los cajeros Davivienda, oficinas o corresponsales autorizados.

Para aquellos beneficiarios que reciben el subsidio a través de la tarjeta Tu Llave, el primer abono será habilitado en la primera semana de diciembre. La recarga será válida por 15 días, y el segundo abono estará disponible para los 15 días restantes del ciclo.



Para obtener el subsidio, los responsables deben acercarse a cualquier taquilla de TransMilenio o SITP con la tarjeta personalizada, solicitar la activación del subsidio y verificar el saldo. En este caso, el subsidio va dirigido a estudiantes mayores de 14 años matriculados en colegios oficiales.



La Secretaría de Educación del distrito hace un llamado a los beneficiarios a no dejar para última hora la gestión del subsidio. Si los estudiantes no efectúan el retiro o recarga dentro del plazo establecido, perderán la oportunidad de acceder al apoyo destinado a cubrir parte de sus gastos de transporte escolar para este ciclo.



Beneficiarios y requisitos

El subsidio está dirigido a estudiantes matriculados en colegios oficiales de Bogotá, menores de 14 años que reciban el subsidio a través de DaviPlata, y estudiantes mayores de 14 años que accedan al beneficio mediante la recarga de la tarjeta TuLlave.

Además, los estudiantes con discapacidad también pueden ser beneficiarios de manera gratuita, siempre y cuando presenten la certificación requerida y cumplan con los requisitos estipulados por la Secretaría de Educación.

Para asegurar que los beneficiarios reciban el subsidio de manera oportuna, es fundamental que las familias mantengan actualizados sus datos en el sistema SIMAT.

Esto incluye el número de celular del acudiente, el tipo y número de documento, la dirección de residencia y los nombres completos de los estudiantes y sus responsables. En caso de no contar con los datos actualizados, el subsidio se acumulará hasta que se complete el proceso de actualización, lo que podría generar demoras en el acceso al beneficio.



¿Cómo actualizar los datos en SIMAT?

Para actualizar los datos del estudiante, las familias deben dirigirse al colegio donde está matriculado el alumno, solicitar la modificación de los datos ante la secretaría académica y presentar los documentos de identidad tanto del estudiante como del acudiente.

Es importante verificar que la actualización se registre correctamente en el sistema para garantizar que la notificación sobre el subsidio llegue de manera efectiva.

Recomendaciones para los beneficiarios:



Verifique regularmente el estado de sus datos en SIMAT para asegurarse de que l a información esté actualizada y no haya retrasos en la notificación del subsidio.

Retire o recargue el subsidio dentro de las fechas establecidas.

Conserve los comprobantes de las transacciones al momento de retirar el subsidio, ya que pueden ser necesarios en caso de cualquier inconveniente.

El subsidio de transporte escolar es un apoyo importante para las familias bogotanas, especialmente durante esta época del año, y su propósito es garantizar que los estudiantes puedan continuar con sus estudios sin la preocupación de los costos asociados al transporte.

