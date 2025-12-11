En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: así puede solicitarlo

Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: así puede solicitarlo

Para acceder al beneficio, puede hacerlo ya sea por tarjeta Tu Llave o por Daviplata, y debe tener los datos actualizados. Tenga en cuenta las fechas clave.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Últimos días para reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá: así puede solicitarlo
Tarjeta Tu Llave -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad