Perro murió luego de ser envenenado en el norte de Bogotá: así es como atacan a las mascotas

En las últimas horas se ha denunciado por medio de las redes sociales una nueva modalidad de maltrato animal que cobró la vida de 'Lucky', la mascota de una familia en el norte de Bogotá. En conversación con Noticias Caracol en Vivo, los dueños del perro hablaron al respecto sobre la modalidad que se empleó para quitarle la vida al animal.



¿Cómo envenenaron a la mascota en el norte de Bogotá?

De acuerdo con lo mencionado por Diego Pacheco y Carolina Jiménez, dueños de 'Lucky', la mascota era un animal "de casa que tenía 14 años, un perrito muy hogareño, amable y toda la familia lo queríamos mucho". El pasado martes 9 de diciembre, alrededor de las 10 de la mañana, la familia recibió al jardinero en la casa, momento en el que 'Lucky' salió por unos minutos, ingirió un alimento que se encontraba en el suelo y, una vez retornó a casa empezó a vomitar, por lo que ahí se percataron que el animal había ingerido "una salchicha que contenía un fuerte veneno", lo que hizo que en cuestión de minutos ´Lucky' perdiera la vida.

Jiménez menciono que hasta el momento no se tiene confirmación exacta de que clase de veneno fue el que utilizaron para atacar al perro: "Está en proceso de investigación el veneno, lo que nos dijo la veterinaria es que era un veneno muy letal porque su muerte fue muy rápida, él lo ingirió y a los 20 o 30 minutos ya había fallecido". Cabe destacar que los hechos se presentaron en la carrera 15 con calle 148, en el barrio Cedritos.

Con base en lo planteado por Julián Coy, director operativo de la Plataforma Alto, el químico que se emplea en algunos casos es veneno para ratas, pero en otros casos es muy complejo determinar que tóxico se usa implementando para realizar este tipo de daños, ya que hay escenarios en los que se realiza una combinación de compuestos para que el veneno sea mucho más letal.



Este no es el primer caso de envenenamiento a perros en el sector

La forma en la que realizan este tipo de ataques consta de dejar bolsas con salchichas en lugares donde los dueños sacan a pasear a sus mascotas, como en los parques, para que en el momento que pase el animal, sea tentado a comerlas. En el caso de 'Lucky', la familia comenta que una vez vieron al perro vomitar, pensaron que se estaba ahogando con algo: "Le abrimos la garganta y le sacamos bolsas de empaques de salchichas, entonces presumimos que es algo muy similar", haciendo referencia a un caso parecido que sucedió en Teusaquillo.



Según lo que mencionan los dueños de la mascota y algunos residentes de la zona, este no es el primer caso de envenenamiento que se presenta en el sector, debido a que hace unos meses, un perro samoyedo fue victima de este modus operandi, aunque afortunadamente la mascota no perdió la vida, sí quedó con secuelas debido al veneno utilizado.



¿Qué hacer si envenenan a su mascota?

Conforme a lo publicado por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto de Protección Animal, en caso de que haya presenciado que el animal consumió algo en la calle, el IDPYBA sugiere intentar inducirle el vómito administrándole con una jeringa alguna de estas soluciones:



Agua oxigenada: un mililitro por cada kilogramo de peso.

un mililitro por cada kilogramo de peso. Agua con sal: utilizar entre 1 y 3 cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua.

utilizar entre 1 y 3 cucharadas completas de sal diluidas en un vaso de agua. Carbón activado: diluya en agua entre dos y ocho miligramos de esta sustancia que se consigue en el mercado en polvo o en grajeas.

Es importante tener en cuenta las proporciones, ya que una alta concentración puede ser peligrosa. De ser posible, tome en un recipiente una muestra del material sospechoso que consumió el animal y muéstreselo al médico veterinario que lo vaya a tratar. Esto podría facilitar información sobre el tipo de intoxicación o envenenamiento para su tratamiento; una muestra de vómito también puede ser útil.



