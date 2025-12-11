En vivo
Perro murió luego de ser envenenado en el norte de Bogotá: así es como atacan a las mascotas

Perro murió luego de ser envenenado en el norte de Bogotá: así es como atacan a las mascotas

‘Lucky’, un perro de 14 años, murió en minutos tras ingerir "un alimento que se encontraba en el suelo" en Cedritos, una peligrosa modalidad de ataque a mascotas se viene repitiendo desde hace meses en Bogotá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Perro es envenenado en el norte de Bogotá
La familia de 'Lucky' habló con Noticias Caracol en Vivo y contó la forma en la que envenenaron a la mascota.
