MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Mario Mendoza cuenta cómo conoció al asesino tras la masacre de Pozzetto: "Era mi compañero"

El escritor colombiano relató en una entrevista de Lo Más Viral cómo conoció a Campo Elías Delgado, el hombre que asesinó a su madre y a otras 28 personas el 4 de diciembre de 1986.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 11 de dic, 2025
Mario Mendoza

