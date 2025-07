Terrible caso de mujer que denuncia abuso de su hijo y su sobrino en el mismo jardín infantil

En Colombia, las cifras de abuso sexual a menores de edad son preocupantes, se cuentan por decenas a diario, y, lamentablemente, los señalados responsables de vejámenes suelen estar muy cerca del entorno de los pequeños. El programa Los Informantes conoció el relato de madres de familia que denuncian a Freddy Castellanos, profesor de un jardín infantil en el sur de Bogotá.

Los testimonios de Margie Espinel y Paula Narváez son desgarradores. Margie fue la primera mamá del jardín infantil Hogar Canadá que alzó la voz, luego de que su niña de apenas 3 años le dijera tres palabras que la alertaron y la llenaron de temor: "beso profe acá (en la boca)". A partir de ese momento, tomó cartas en el asunto y por todos los medios denunció a Freddy Castellanos, lo que sirvió para que otros padres de familia le pusieran el ojo al tema y se enteraran de que ese no sería el único caso.

Así las cosas, poco a poco la indignación y el dolor se apoderaron de las familias de al menos 12 menores del jardín infantil ubicado en el sur de Bogotá. El señalado de abusos era Freddy Castellanos, un supuesto profesor que, a pesar de contar con quejas previas en otras instituciones, estaba a cargo de otros niños en el Hogar Canadá.



La pesadilla de una familia

Al enterarse de un caso similar que afectaba a la hija de Margie Espinel en el mismo jardín, Paula Narváez comenzó a atar cabos sobre el comportamiento inusual de su hijo de tres años: “Vea, se lo juro, yo me halaba el cabello y yo decía ‘todo este tiempo y él sí fue abusado’”. La sospecha de esta madre se convirtió en una certeza dolorosa cuando su hijo, que presentaba problemas de salud como estreñimiento, reaccionó con terror al intentar ponerle un supositorio: “Cuando yo le voy a poner el supositorio al niño, el niño sudaba, el niño gritaba, ‘Por favor, mami, no lo hagas. Yo te prometo, te prometo, te lo prometo que no me voy a quejar’”.

La cadena de abusos no se detuvo ahí para los Narváez. La pesadilla se extendió a otro miembro de la familia, un sobrino de Paula también habría sido abusado por Freddy Castellanos. “Yo tengo otros sobrinos más en el jardín y lastimosamente mi sobrino de 2 años también lo abusó el profesor”, relató en entrevista con Los Informantes. Tanto ella como Margie abandonaron sus trabajos para buscar justicia por sus hijos y, gracias a eso, se conocieron otros presuntos casos de abuso por parte de este sujeto en otros planteles educativos.

Tras las denuncias, Freddy Castellanos fue capturado y la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, las dos conductas agravadas. El sujeto de 36 años y quien llevaba alrededor de una década ejerciendo labores de docencia no aceptó cargos, pero fue cobijado con medida de aseguramiento y se encuentra recluido en la cárcel Distrital de Bogotá.

El doctor Juan David Albarracín, pediatra especialista en abuso sexual, enfatiza en la importancia de creerles a los niños: "Hay que creerles a cualquier cosa que los niños digan, eso no es negociable. Si yo sospecho que mi hijo o mi hija está en una situación abusiva, porque yo veo cambios comportamentales, porque veo que está rechazando el contacto con alguien, porque de repente no quiere volver al colegio o al jardín, no quiere volver a tener contacto con su papá o su hermano mayor, yo debo sospechar".

El especialista realiza este llamado, entre otras, porque afirma que es muy común que los padres y hasta las mismas autoridades duden de lo dicho por los menores o pasen por alto las señales de alerta. En el diálogo con Los Informantes, Paula admitió que, al principio, le dio el beneficio de la duda a Freddy Castellanos “porque es un docente, porque es un colegio donde ya estaba mi hijo hacía un año atrás. Nunca de pronto vi ninguna señal de que él no quisiera ir al jardín, de que él llorara, no, nunca”.

Este terrible caso no solo deja cicatrices físicas y emocionales en los menores, sino que también en su tejido familiar. “Mi hijo de 14 años está muy afectado, la niña, la niña también está muy afectada. Ella lo mira y ella llora. Ella me dice, ‘Mami, ¿cómo puede ser lo que este tipo hizo con él y con los demás niños si es que él no se podía defender?’, reveló Paula.

Por su parte, el doctor Albarracín agrega en que el abuso sexual no es solo un acto violento de penetración, pues puede ir desde insinuaciones o de dejarse ver desnudo de los menores hasta exponerlos a contenido pornográfico y todo esto afecta gravemente la salud mental de un menor. Entre las señales de alerta a tener en cuenta, de acuerdo con el experto, es clave revisar si los menores tienen "conductas masturbatorias a muy temprana edad" o "algo que sea disruptivo, que se diga: 'esto no es esperable para esta edad'”.



Denuncias sobre otros profesores

El caso de Freddy Castellanos no es un hecho aislado. Los Informantes también conoció denuncias contra Sebastián Sánchez Castro, quien habría abusado de alrededor de 22 menores en el gimnasio Israel, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. El sujeto, dicen, dictaba las clases de sistemas, valores, ética y danza, pese a que no tenía títulos que certificaran su profesión.

Diana Carolina, madre que denuncia abusos de un supuesto profesor del Gimnasio Israel a su hijo, señaló que el sujeto se ganaba la confianza de los menores, que “decían que él era un bacán, que él era super chévere” y en medio de las conversaciones que tenían “los abrazaba y cuando los abrazaba, entonces pasaba la mano por su pecho y bajaba hasta sus partes íntimas y los tocaba”.

Era tal el acoso que sentían los menores por tarte de Sebastián Sánchez que los niños entre 9 y 11 años crearon un chat llamado ‘¿Qué hacemos?’ para hablar entre ellos de la situación. Hoy, el sujeto se encuentra prófugo de la justicia.

Las cifras son alarmantes: 92 menores son abusados por día en Colombia. Para 2024 se habían reportado 33.714 casos de abuso sexual infantil, una cifra que, según expertos, es solo la punta del iceberg debido a la subnotificación y la dificultad de los niños para revelar lo sucedido.