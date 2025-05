El modus operandi de Freddy Castellanos, acusado de abusar a menores en hogar infantil de Bogotá

El caso de abuso sexual en un hogar infantil a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el sur de Bogotá continúa generando indignación en el país. El presunto responsable,Freddy Arley Castellanos Velasco, fue enviado a la cárcel , y la Fiscalía reveló su modus operandi con el cual engañaba a los menores de edad, quienes en su mayoría no superaban los 4 años.

La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, las dos conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por el sujeto de 36 años de edad, quien llevaba alrededor de una década ejerciendo labores de docencia.

Aunque en redes sociales se habló de que fueron 12 las presuntas víctimas de este sujeto, se hicieron tres denuncias formales del presunto abuso de este hombre en el Hogar infantil Canadá sede F, ubicado en la localidad de San Cristóbal.

"Esta situación generó inmediatamente cambios en el comportamiento de dos niñas y un niño, y afectaciones a su integridad física y emocional, la cuales fueron detectadas por sus padres y reportadas", indicó el ente acusador. Su condena la determinará un juez de conocimiento. No obstante, Castellanos podría enfrentar una pena de entre ocho y 16 años de cárcel.

El ICBF informó que, tras las denuncias, decidió cerrar temporalmente el hogar infantil. Los demás niños que asistían a esta unidad fueron reubicados en otros hogares comunitarios de la capital colombiana.

El modus operandi de Freddy Arley Castellanos

Los investigadores de la Fiscalía afirmaron que, de acuerdo con las valoraciones hechas a las víctimas por un equipo especializado de psicólogos e investigadores, y los dictámenes periciales del Instituto

Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses, se estableció que el hombre "habría aprovechado su condición de cuidador para simular juegos con los menores de edad de tres años que estaban a su cargo", para someterlos a "actividades de tipo sexual entre marzo y abril" de este año.

La primera denuncia que se recibió fue dela madre de una menor de tres años , quien afirmó que su hija decía que el profesor “le daba besos en la boca (…) y en sus partes íntimas”. El sujeto, al parecer, llevaba a las víctimas al baño del hogar infantil, pues en estos espacios no hay cámaras de seguridad.

"A la niña lo hospitalizan, toman el protocolo, restablecimiento de derechos por parte de Bienestar, la examina después Medicina Legal, se entabla la denuncia oficialmente en Fiscalía, yo hablo con los demás papás porque yo dije dentro de mí: ‘¿Y si mi hija no fue la única víctima de este tipo?'. Y vaya mi sorpresa que empezaron a salir los niños hablando o niños que ya habían hablado”, contó la mujer.

Por otro lado, afirmó que la coordinadora del jardín “puso en duda lo de mi hija, cómo van a minimizar las cosas. ¿Cómo dicen que el caso de mi hija es confuso?”. Añadió “que un niño de 3 años no tiene capacidad para inventar ese tipo de cosas”.

Los padres de familia, además, denunciaron que “jamás nos presentaron en las reuniones que hubo, presentándose docentes, diciendo su experiencia a comienzo de año, jamás este tipo estuvo. Este tipo llegó finalizando febrero, iniciando marzo. de un momento a otro”.

Esto dijo el ICBF sobre el caso



La directora del ICBF, Astrid Cáceres, afirmó que los coordinadores y maestras de estos hogares infantiles "tienen como orden y mandato en todos sus contratos alertar ante cualquier denuncia que tenga la familia".

También, dijo que el proceso para contratar a Castellano, al parecer, no fue el que está estipulado por la entidad. "Todo el proceso de contratación tiene un comité contractual que avala las hojas de vida de las personas que ingresan. Vamos a revisar si esos procedimientos se cumplieron, ya se recogió la información y por supuesto habrá no solo sanciones sino denuncias, y encontramos que los procedimientos no fueron los que están acordados dentro de nuestros protocolos en todas las unidades del país”, aseguró.

En una rueda de prensa, Cáceres también dijo que, si bien esa entidad no quiere estigmatizar al género masculino, dados los casos denunciados a lo largo de estos años en los cuales se ha señalado a hombres de agresiones sexuales a menores de edad, se empezaron a adoptar medidas.

"Vamos a hacer una priorización de género para que los agentes educativos, eso no existe en términos de la contratación ni de los mecanismos jurídicos, pero la priorización de género por las mujeres que puedan estar al cuidado de los niños va a darse. Vamos a revisar todos nuestros servicios, no porque haya una estigmatización sobre el ser hombres, sino porque no todos los hombres han hecho procesos de lo que implican las nuevas masculinidades y por qué hay unos factores de riesgo cuestionables", añadió.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL