Tome nota: lista de los barrios afectados por cortes de Agua de 27 horas en Bogotá esta semana

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB - ESP) ha confirmado la programación de obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución que implicarán la suspensión temporal del servicio en diversos sectores de la ciudad. Estos trabajos se llevarán a cabo desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de octubre de 2025.El objetivo principal de estas intervenciones es garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios y minimizar las afectaciones que podrían ser causadas por daños mayores en las tuberías o accesorios de suministro.



Suspensiones Más Prolongadas: 27 Horas

Las interrupciones más extensas, que alcanzarán las 27 horas, se concentrarán en cinco sectores a lo largo de la semana. Las suspensiones de esta duración están justificadas principalmente por trabajos de Empates redes acueducto o Cambio de medidor.



Día Localidad Barrios o sectores clave Duración Tipo de trabajo Lunes 20 Fontibón Tintal Central Ostende 27 horas Cambio de medidor Martes 21 Puente Aranda Milenta 27 horas Empates redes acueducto Miércoles 22 Antonio Nariño Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas 27 horas Empates redes acueducto Jueves 23 Kennedy y Puente Aranda Provivienda Oriental y El Remanso 27 horas Empates redes acueducto

Programación detallada por días

Además de las interrupciones de 27 horas, múltiples localidades tendrán cortes programados que van desde 4 hasta 24 horas, dependiendo de la complejidad de la labor requerida.



Martes 21 de Octubre: Varias localidades experimentarán cortes de 24 horas. En Suba, se afectarán Altos de Chozica, Los Naranjos y Villa Alcázar por Empates redes acueducto. Engativá (Santa Cecilia) y Soacha (Alticos) tendrán suspensiones por Cierre a terceros. Los Mártires (La Sabana, La Pepita) tendrá un corte de 24 horas para Instalación de Hidrante y válvula. En contraste, Ciudad Bolívar tendrá interrupciones más cortas para Verificación macromedidor (4 horas en Bella Flor, Paraíso, etc.) y Mantenimiento preventivo (7 horas en Arabia II Sector, El Edén, etc.). Teusaquillo (Quinta Paredes) tendrá un Mantenimiento correctivo de 10 horas. Engativá (Centro Engativá II, La Faena, Villa Gladys) también tendrá 24 horas de suspensión por Mantenimiento correctivo.

Varias localidades experimentarán cortes de 24 horas. En Suba, se afectarán Altos de Chozica, Los Naranjos y Villa Alcázar por Empates redes acueducto. Engativá (Santa Cecilia) y Soacha (Alticos) tendrán suspensiones por Cierre a terceros. Los Mártires (La Sabana, La Pepita) tendrá un corte de 24 horas para Instalación de Hidrante y válvula. En contraste, Ciudad Bolívar tendrá interrupciones más cortas para Verificación macromedidor (4 horas en Bella Flor, Paraíso, etc.) y Mantenimiento preventivo (7 horas en Arabia II Sector, El Edén, etc.). Teusaquillo (Quinta Paredes) tendrá un Mantenimiento correctivo de 10 horas. Engativá (Centro Engativá II, La Faena, Villa Gladys) también tendrá 24 horas de suspensión por Mantenimiento correctivo. Miércoles 22 de Octubre: La localidad de Suba presenta una alta concentración de trabajos, incluyendo Empates redes acueducto (Club Los Lagartos) e Instalación de válvula (Estoril, Pasadena, Puente Largo y Altos de Chozica). Usaquén (San José de Usaquén, Verbenal San Antonio) y San Cristóbal (Vitelma, Buenos Aires) también requieren Empates redes acueducto de 24 horas. Otros trabajos incluyen Cambio de hidrante en Puente Aranda (Cárcel La Modelo) y Mantenimiento preventivo en Rafael Uribe Uribe (Hospital San Carlos, La Resurrección) y Bosa (Las Margaritas, Ciudadela El Recreo).

La localidad de Suba presenta una alta concentración de trabajos, incluyendo (Club Los Lagartos) e (Estoril, Pasadena, Puente Largo y Altos de Chozica). Usaquén (San José de Usaquén, Verbenal San Antonio) y San Cristóbal (Vitelma, Buenos Aires) también requieren de 24 horas. Otros trabajos incluyen en Puente Aranda (Cárcel La Modelo) y en Rafael Uribe Uribe (Hospital San Carlos, La Resurrección) y Bosa (Las Margaritas, Ciudadela El Recreo). Jueves 23 de Octubre: Kennedy enfrentará múltiples cortes, incluyendo las 27 horas en Provivienda Oriental y 24 horas por Empates redes acueducto en Hipotecho Occidental y La Igualdad. Además, Kennedy (Almenar, Britalia, Ciudad Kennedy Occidental) y Rafael Uribe Uribe (Cerros de Oriente, Puerto Rico) tendrán cortes de 24 horas por Mantenimiento preventivo. Usme (Brazuelos Occidental, Centro Usme, Usminia) tendrá una suspensión de 24 horas por Mantenimiento correctivo. Por su parte, Usaquén (Bosque Pinos I y II) tendrá un corte más breve de 8 horas por Mantenimiento preventivo.

Recomendaciones Vitales para los Usuarios

La EAAB - ESP ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos mitiguen los efectos de la suspensión del servicio:



Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes de que inicie el corte de agua. Si se almacena agua en recipientes, se recomienda consumirla antes de las 24 horas. Hacer un uso racional del agua, priorizando tareas esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Para garantizar el servicio esencial, la EAAB prestará el servicio de carrotanques. Se dará prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Estos servicios pueden ser solicitados a través de la Acualínea 116.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO