Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá y Soacha esta semana: así serán del 20 al 23 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció una serie de cortes de agua potable que afectarán a diversas localidades de Bogotá y al municipio de Soacha entre el lunes 20 y el jueves 23 de octubre. Estas interrupciones, que en algunos casos se extenderán hasta por 27 horas, responden a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de distribución, así como a la instalación de nuevos accesorios que buscan mejorar la calidad del servicio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este tipo de intervenciones, aunque generan incomodidades temporales, son fundamentales para evitar afectaciones mayores en la infraestructura hídrica de la ciudad. La EAAB ha señalado que los trabajos buscan minimizar el riesgo de daños en tuberías, válvulas y medidores, y que se realizarán de forma escalonada en distintos sectores, con el fin de garantizar la seguridad de las cuadrillas y la eficiencia de las labores.



Así serán los cortes de agua para la semana del 20 al 23 de octubre

Lunes 20 de octubre

Fontibón: Tintal Central y Ostende. De la calle 22 a la avenida Calle 17, entre la carrera 86 y la carrera 93. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: cambio de medidor.

Martes 21 de octubre

Suba: Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar. De la carrera 84 a la carrera 88C, entre la calle 128D a la calle 132ª. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes.

Altos de Chozica, Los Naranjos, Vereda Suba Naranjos, Villa Alcázar. De la carrera 84 a la carrera 88C, entre la calle 128D a la calle 132ª. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes. Engativá: Santa Cecilia. De la calle 53 a la calle 57, entre la carrera 77A a la carrera 85. Corte desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Motivo: cierre a terceros.

Santa Cecilia. De la calle 53 a la calle 57, entre la carrera 77A a la carrera 85. Corte desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Motivo: cierre a terceros. Puente Aranda: Milenta. De la transversal 53 a la avenida Carrera 68, entre la avenida Calle 26 sur a la avenida Calle 8 sur. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes.

Milenta. De la transversal 53 a la avenida Carrera 68, entre la avenida Calle 26 sur a la avenida Calle 8 sur. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes. Los Mártires: La Sabana y La Pepita. De la carrera 19 a la carrera 22, entre la calle 11 a la calle 13. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: instalación de hidrante y válvula.

La Sabana y La Pepita. De la carrera 19 a la carrera 22, entre la calle 11 a la calle 13. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: instalación de hidrante y válvula. Teusaquillo: Quinta Paredes. De la carrera 40 a la carrera 50, entre la calle 24 a la calle 26. Corte desde las 9:00 a. m. por 10 horas. Motivo: mantenimiento correctivo.

Quinta Paredes. De la carrera 40 a la carrera 50, entre la calle 24 a la calle 26. Corte desde las 9:00 a. m. por 10 horas. Motivo: mantenimiento correctivo. Ciudad Bolívar: Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, entre otros. Corte desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Motivo: verificación de macromedidor.

Bella Flor, Paraíso, Quiba, Nueva Esperanza, La Torre, Cordillera del Sur, Los Alpes Sur, El Mochuelo, Cerro Colorado, Naciones Unidas, entre otros. Corte desde las 10:00 a. m. por 4 horas. Motivo: verificación de macromedidor. Engativá: Centro Engativá II, El Cedro, El Gaco, El Muelle, El Pantano, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, Villa Gladys. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento correctivo.

Centro Engativá II, El Cedro, El Gaco, El Muelle, El Pantano, La Faena, La Riviera, Marandu, Sabana del Dorado, Villa Gladys. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento correctivo. Soacha: Alticos. De la calle 10 a la calle 4 sur, entre la carrera 4 a la carrera 6 este. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: cierre a terceros.

Miércoles 22 de octubre

Suba: Estoril, Pasadena, Puente Largo, Altos de Chozica. Cortes desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Motivo: instalación de válvula.

Estoril, Pasadena, Puente Largo, Altos de Chozica. Cortes desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Motivo: instalación de válvula. Usaquén: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes.

San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes. Chapinero: Las Acacias. Corte desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes.

Las Acacias. Corte desde las 9:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes. Puente Aranda: Cárcel La Modelo. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: cambio de hidrante.

Cárcel La Modelo. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: cambio de hidrante. Antonio Nariño: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes.

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes. Rafael Uribe Uribe: Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía, La Resurrección. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo. San Cristóbal: Vitelma, Buenos Aires. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes.

Vitelma, Buenos Aires. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes. Bosa: Las Margaritas, Ciudadela El Recreo, Atalayas. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Jueves 23 de octubre

Kennedy: Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur. Corte desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes.

Hipotecho Occidental, La Igualdad, Hipotecho Sur. Corte desde las 8:00 a. m. por 24 horas. Motivo: empates de redes. Puente Aranda: El Remanso. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes.

El Remanso. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes. Rafael Uribe Uribe: Cerros de Oriente, Puerto Rico, Santa Bárbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Cerros de Oriente, Puerto Rico, Santa Bárbara, Los Molinos, San Agustín, Diana Turbay. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo. Kennedy: Provivienda Oriental. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes.

Provivienda Oriental. Corte desde las 7:00 a. m. por 27 horas. Motivo: empates de redes. Kennedy: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Ciudad Kennedy Occidental, entre otros. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Ciudad Kennedy Occidental, entre otros. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento preventivo. Usaquén: Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte. Corte desde las 10:00 a. m. por 8 horas. Motivo: mantenimiento preventivo.

Bosque Pinos I y II, Santa Cecilia Puente Norte. Corte desde las 10:00 a. m. por 8 horas. Motivo: mantenimiento preventivo. Usme: Brazuelos Occidental, Centro Usme, La Requilina, Usminia, Villa Anita. Corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Motivo: mantenimiento correctivo.

Recomendaciones para los cortes de agua en Bogotá y Soacha

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha compartido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan enfrentar los cortes de agua programados con la menor afectación posible. Estas sugerencias buscan garantizar el bienestar de los hogares durante las horas en que el servicio estará suspendido. En primer lugar, se aconseja llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte, de modo que se cuente con una cantidad suficiente de agua para cubrir las necesidades básicas. Además, es importante almacenar agua en recipientes limpios, preferiblemente con tapa, y consumirla antes de que transcurran 24 horas, para evitar riesgos sanitarios.

Durante el periodo de suspensión del servicio, se recomienda priorizar el uso del agua almacenada para actividades esenciales como la higiene personal, el lavado de manos y la preparación de alimentos. Estas acciones permiten mantener condiciones adecuadas de salubridad en el hogar.



Finalmente, para casos especiales como hospitales, clínicas o lugares con alta concentración de público, la EAAB pone a disposición el servicio de carrotanques, el cual puede solicitarse a través de la línea de atención Acualínea 116. Este recurso está diseñado para atender situaciones críticas y garantizar el suministro en puntos estratégicos durante los cortes.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL