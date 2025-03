Víctima de robo en puente peatonal de estación Polo en Bogotá: "Me colocaron cuchillos en el cuello"

Recientemente se conoció un nuevo testimonio de una víctima de robo que asegura haber sido atracada por dos maleantes en el puente peatonal de laestación de Transmilenio de Polo-Fincomercio, en Bogotá.

Sofía Vera sería otra víctima más de la inseguridad en la capital del país. La mujer le relató al diario El Tiempo la aterradora experiencia que tuvo que vivir y que por poco acaba con su vida.

A finales de enero de 2025, la entrenadora pasó por el puente peatonal sobre las 9:00 p.m. Iba de su trabajo hacia su casa, que no queda a más de 10 minutos del mencionado puente. Ella aseguró que no suele andar a pie, pues por lo general se moviliza en motocicleta, pero como la tenía reparando en el taller, ese día iba caminando.

Publicidad

En su paso por el lugar, la mujer fue abordada por dos sujetos que de forma inmediata la amenazaron con un arma cortopunzante para que entregara sus pertenencias.

Publicidad

“Tengo en mi mente la cara de, sobre todo, uno de ellos. Era un hombre moreno con un lunar en su rostro; el otro era de tez blanca”, mencionó la joven al citado medio. Y agregó que fue amedrentada con cuchillos. “Me los colocaron en el cuello y en la muñeca con mucha violencia, y me tiraron al piso con fuerza”, acotó.

Vera tenía en su poder una maleta en la que llevaba un computador, documentos de identificación, dinero y su celular. Ese fue el primer elemento en el que los delincuentes fijaron su atención.

Publicidad

“No quería que me robaran mi computador porque había trabajado mucho en un informe. Me dio mucha rabia verme tan vulnerable, pero ellos incluso rompieron las tiras de mi maleta para llevársela”, indicó la víctima en diálogo con El Tiempo.

Publicidad

Tras lograr su cometido, los ladrones se fijaron en el Apple Watch que llevaba Sofía en su mano. Aunque intentaron llevárselo a la fuerza, ella logró arrebatarles de las manos a los delincuentes el dispositivo con el que trabaja a diario. Pero, no se percató en ese momento de las heridas que le habían causado.

Vera salió corriendo detrás de los delincuentes con la vaga esperanza de recuperar su maleta. En el camino se encontró con unos policías que la miraban con terror, pues su saco blanco estaba ya casi por completo rojo de sangre.

Publicidad

La mujer les pidió ayuda para perseguir a los hampones, pero los uniformados le dieron prioridad a su salud, por lo que fue remitida de urgencia a un centro médico.

Una vez en la sala de urgencias, Sofía recibió atención médica y fue sometida a una sutura de 20 puntos para cerrar la herida más grave que sufrió. “Me dijeron que si esa herida hubiera sido un poco más profunda, otra sería la historia. Hasta el otro día, a las 6 de la mañana, me dieron salida. No me veía la cicatriz, me la tocaba, pero era una sensación horrible. Fue una experiencia bastante trágica y traumática”, puntualizó la mujer.

Publicidad

Sofía aseguró que no interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por miedo. Tras lo sucedido se enfocó en su trabajo y en recuperarse del casi fatídico evento por el que hasta ahora aún tiene repercusiones psicológicas.

“Debo decir que al comienzo recordar todo otra vez me traumaba, pero ahora sé que sí debo radicar la denuncia, pues el robo asciende a un poco más de tres millones de pesos. Hasta dólares me quitaron”, subrayó Vera.

Publicidad

Otro robo en el puente peatonal de la estación Polo

Este no es el primer hurto que se presenta en ese lugar, pues otro robo que se registró en el puente peatonal de la estación Polo sacudió las redes sociales.

Publicidad

Un hombre fue víctima de un ladrón que lo abordó con un arma de fuego para, en cuestión de segundos y a punto de salir del puente, amenazarlo y robarle la patineta eléctrica en la que se transportaba. El hecho quedó registrado en un video que grabó la víctima desde la perspectiva de su casco.

Vestido de chaqueta azul oscura, el delincuente, cuyo rostro quedó plenamente identificado en la grabación, corre hacia donde está la víctima para cometer el hurto. En ese momento se ve cuando saca el arma de fuego y señala la patineta eléctrica.

Publicidad

"Tranquilo", le dice la víctima al delincuente, segundos antes de entregarle la patineta eléctrica. En el video se puede ver cuando el ladrón toma el vehículo, se sube y abandona el puente peatonal.

Publicidad

Aunque en este hecho nadie resultó herido, la inseguridad en este sector mantiene a la comunidad con miedo de salir o pasar por allí a pie. Le exige a las autoridades mayor presencia en el sector para evitar que estos robos continúen ocurriendo.

MA. FERNANDA LÓPEZ

PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL

IG: Mafe_loc