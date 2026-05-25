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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEO | Bus chocó contra una vivienda en Soacha y hay trancón en la autopista Sur

VIDEO | Bus chocó contra una vivienda en Soacha y hay trancón en la autopista Sur

El siniestro vial también involucró un camión tipo furgón. Las autoridades de Soacha se encuentran atendiendo la situación.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de may, 2026
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Bus que chocó en Soacha.

Un bus de transporte público se chocó contra una vivienda en el municipio de Soacha, Cundinamarca, generando afectación en el carril de salida de Bogotá por la autopista Sur. El siniestro vial involucró también un camión tipo furgón, que terminó a un lado de la vía. En fotos y videos compartidos en redes sociales, se ve que el bus, de color rojo, terminó destruido tras colisionar contra la edificación, en la que había un depósito de materiales.

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"Nuestros agentes de tránsito y unidades de emergencia hacen presencia en el lugar, atendiendo la situación y realizando labores de regulación vial. Se recomienda a los conductores transitar con precaución, atender las indicaciones de las autoridades y prever mayores tiempos de desplazamiento sobre este corredor vial", indicaron las autoridades de Soacha.

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La Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que el incidente ocurrió en la Autopista Sur con Calle 65F Sur, sentido oriente - occidente. Por el momento una calzada de la vía está cerrada y las autoridades hacen presencia en la zona para retirar el vehículo involucrado y evaluar los daños. En el siniestro vial, por ahora, no se registran personas lesionadas.

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