“Ella era feliz”: familia y amigos recuerdan a Yulixa Toloza al darle el último adiós

Entre flores, fotografías y mensajes de despedida, familiares y amigos de Yulixa Toloza le dieron el último adiós a la mujer de 52 años cuya muerte, tras un procedimiento estético en Bogotá, ha generado conmoción y múltiples interrogantes en el país.



Pero en medio del dolor y del proceso judicial que avanza en Colombia y Venezuela, sus seres queridos insistieron en algo: quieren que el país también conozca quién era Yulixa más allá del caso que hoy ocupa la atención mediática.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Durante las exequias, la familia habló públicamente sobre la mujer alegre, trabajadora y cercana que recuerdan desde hace décadas. Una historia marcada por el cariño hacia sus sobrinos, a quienes, según relataron, amó como si fueran sus propios hijos.



“Llegó a nuestra vida cuando tenía dos años”

Desde el lugar donde se realizaron las honras fúnebres, familiares de Yulixa compartieron recuerdos de infancia y momentos que hoy se convierten en parte de su despedida.

Su hermano Alexis Bareño relató que Yulixa llegó a la familia siendo apenas una niña y rápidamente ocupó un lugar especial entre sus hermanos.



“Mis padres con mi tía en ese momento nos dijeron: ‘Hace falta una niña y nosotros a lo mejor no vamos a tener más hijos’. Entonces trajeron a Yuli a los 2 años a nuestra vida y todos estábamos felices porque venía una hermanita”, recordó.



La familia aseguró que, aunque Yulixa no tuvo hijos, encontró en sus sobrinos una forma de ser feliz. Era, según describieron, la tía presente que llamaba constantemente, celebraba los logros de los demás y buscaba mantenerse unida a la familia pese a la distancia.

Publicidad

Una mujer que siempre buscó salir adelante

Los relatos compartidos durante el último adiós también reconstruyeron parte de la vida laboral y personal de Yulixa Toloza. Sus familiares la describieron como una mujer perseverante, independiente y soñadora.

Recordaron que llegó a Bogotá y comenzó trabajando en almacenes de ropa, hasta que logró abrir su propio salón de belleza.

Publicidad

“Ella me mandaba fotos, mira aquí están mis clientes, y me impresionaba todo lo que ella hacía”, contó Daniel Bareño, su sobrino.

Según explicaron, el año pasado había cumplido uno de sus mayores sueños: viajar por primera vez fuera del país, visitar a y conocer Europa. Las fotografías de ese recorrido hoy hacen parte de los recuerdos que conservan con más fuerza.



“Ella era feliz, era sonriente”

En medio del duelo, la familia quiso insistir en que Yulixa no sea recordada únicamente por las circunstancias de su muerte, sino por la vida que construyó y por la manera en que acompañó a quienes la rodeaban.

“Ella era feliz. Ella era sonriente, era positiva, nos ha dejado un legado hermoso”, expresó su sobrina, la misma que días antes compartió el video que conmovió al país.

“Hoy toda Colombia la conoce por esta tragedia. Todos hemos visto imágenes muy feas y quisimos hacer un video como memoria de familia. Sirvió mucho para que las personas supieran quién era realmente”, afirmó Ítala mencionando que no tienen remordimientos.

Publicidad

Morelia Dávila, prima cercana de Yulixa, aseguró que el dolor de la despedida convive con sentimientos de frustración y preguntas que todavía no tienen respuesta.

“Hay sentimientos encontrados, ¿no? Hay sentimientos de rabia, de frustración, de muchas preguntas sin responder”, afirmó.

Publicidad

Sin embargo, también señaló que la familia siente tranquilidad de haber podido despedirla.

“Hoy gracias a Dios, ante todo, a los medios de comunicación, a la Policía, podemos darle cristiana sepultura a mi prima”, agregó.

¿En qué va el caso?

Mientras familiares y amigos enfrentan el duelo, las autoridades continúan avanzando en las investigaciones relacionadas con la muerte de Yulixa Toloza.

Hasta ahora, cinco personas aparecen vinculadas al proceso judicial. Dos de ellas fueron capturadas en Cúcuta y otras tres permanecen detenidas en Venezuela mientras avanzan los trámites de cooperación entre ambos países.

Publicidad

La Fiscalía también mantiene la búsqueda de un hombre identificado por testigos como 'Leo', quien habría participado como anestesiólogo durante el procedimiento realizado a Yulixa.

En paralelo, autoridades en Bogotá y otras ciudades del país intensificaron operativos de inspección y control en centros estéticos para verificar permisos, documentación y condiciones sanitarias, tras las alertas generadas por este caso.

Publicidad

Mientras tanto, el abogado de la familia, Diego Gutiérrez, hizo un llamado urgente a la cooperación entre Colombia y Venezuela para evitar que los capturados en ese país recuperen su libertad mientras avanzan los procesos judiciales.

Otro de los puntos que genera preocupación en la familia de Yulixa Toloza tiene que ver con las diferencias entre los delitos contemplados en Colombia y los existentes en la legislación venezolana.

“Tiene que ser equivalente en cuanto a la descripción fáctica, o sea, los hechos tienen que ser iguales”, señaló el abogado al referirse a las imputaciones que podrían recibir los implicados en Venezuela.

Pero más allá del expediente judicial, la familia insiste en conservar otra imagen de Yulixa: la de una mujer amorosa, trabajadora que alegraba la vida de los suyos.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co