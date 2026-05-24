Violento robo en un bus del Sitp de Bogotá: dos ciudadanos fueron agredidos en medio del hurto

Un usuario de redes sociales reportó un nuevo caso de hurto ocurrido dentro de un bus del sistema de transporte público (Sitp) en Bogotá. El ciudadano grabó un video para mostrar que una mujer joven quedó gravemente herida después de ser agredida por uno de los ladrones. Sin embargo, la Policía Metropolitana reveló que en realidad fueron dos personas las que resultaron lesionadas a raíz de este hecho.

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En el metraje que circula en redes sociales se observa cómo la víctima sangra ante la mirada preocupada de varios pasajeros mientras esperan la llegada de las autoridades competentes.

El hecho ocurrió específicamente en la avenida Cali con calle 80 (barrio Floridablanca), en un bus que cubría la ruta G147-Metrovivienda, el pasado 23 de mayo a las 9:10 p. m. Según el testigo, tres ladrones subieron al vehículo; uno de ellos llevaba un arma de fuego y otro traía un cuchillo en su mano. “Amenazaron al conductor. La muchacha que aparece sangrando en el video entregó el celular y aun así le pegaron dos veces con la cacha del arma”, señaló.



El testigo indicó que, después del robo, el bus paró más adelante y llegó una patrulla de la Policía. Los uniformados llevaron a la mujer a un centro médico para que recibiera atención.



El reporte oficial que tiene la institución confirmó que la mujer, de 28 años, y un hombre, de 54 años, resultaron lesionados tras el hurto. Ambos fueron trasladados al Hospital de Engativá.



Las autoridades señalaron que están adelantando las investigaciones para ubicar y capturar a los responsables de este hecho.

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De acuerdo con cifras de la plataforma SIEDCO para Bogotá, el delito de hurto a personas presentó una reducción en las denuncias durante el primer cuatrimestre del año. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025 se reportaron 44.407 casos, mientras que en el mismo periodo de 2026 se registraron 41.177 denuncias.

Esto representa una disminución de 3.230 casos de hurto a personas en la capital, equivalente a una reducción del 7,27 % frente al mismo periodo del año anterior.

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María Paula Rodríguez Rozo

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