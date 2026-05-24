¡Pilas! Habrá cortes de agua de hasta 24 horas en Bogotá, Soacha y Gachancipá del 25 al 28 de mayo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció cortes temporales de agua entre el 25 y el 28 de mayo de 2026 debido a trabajos de mantenimiento, reparación de redes, instalación de válvulas y verificación de macromedidores en distintos sectores de Bogotá, Soacha y Gachancipá.

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Según la entidad, las suspensiones buscan prevenir daños mayores en las redes de distribución y garantizar la continuidad del servicio.

Recomendaciones de la EAAB

La EAAB recomendó a los usuarios llenar los tanques de reserva antes de los cortes, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y hacer uso racional del recurso, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



La entidad también informó que dispondrá de servicio de carrotanques para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de público. Estos podrán solicitarse a través de la Acualínea 116.



Lunes 25 de mayo de 2026

Ciudad Bolívar

Barrios afectados: Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza y Paraíso Quiba.

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Sector afectado: de la calle 67 Sur a la calle 80A Sur, entre la carrera 14A y la carrera 26.

Inicio del corte: 1:00 p. m.Duración: 6 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Ciudad Bolívar

Barrios afectados: Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael y Sumapaz.

Sector afectado: de la calle 65 Sur a la calle 78D Bis Sur, entre la carrera 14A y la carrera 18T.

Inicio del corte: 1:00 p. m.Duración: 6 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Martes 26 de mayo de 2026

Soacha

Barrios afectados: Bella Vista, Bella Vista Alta Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca y San Rafael.



Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 7 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Usaquén y Chapinero

Barrios y sectores afectados: San Gabriel Norte, Usaquén, Escuela de Caballería, Santa Ana, Sagrado Corazón, Seminario, Chicó, La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Bosques de Bella Vista, La Gran Vía, Francisco Miranda, Altos de La Calera, Fundación Santa Fe, Hacienda Santa Bárbara, Centro Médico Colsubsidio Usaquén, Centro Médico Colsubsidio Calle 123, Centro Médico de La Sabana, Asociación Médica de Los Andes, Santa Ana Medical Center, Global Medical Center 116, Colsanitas Calle 96, Mediplus Calle 94, Unicentro Centro Comercial, Centro Médico Cafam Calle 90, Odonto Especialistas y Parque de la 93.



Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 6 horas.

Trabajo: verificación macromedidor.

Chapinero

Barrios afectados: Porciúncula, Quinta Camacho, Chapinero Norte, Famisanar, Nogal, Centro Comercial Atlantis y Centro Comercial El Retiro.

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Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 6 horas.

Trabajo: verificación macromedidor.

Engativá

Barrios afectados: Santa María del Lago, Santa María I y II Sector, Tabora, La Granja I y II, Aguas Claras, La Soledad Norte, La Almería, San Cayetano, Florencia I y II, Los Girasoles, Santa Rosita, París Francia, Villas de Madrigal, Álamos Norte, Molinos El Viento y Garcés Navas.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Engativá

Barrios afectados: Villa Gladys, Engativá, Marandú y Sabanas del Dorado.



Inicio del corte: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates redes acueducto.

Suba

Barrios afectados: Canta Gallo, Britalia y Gran Granada Norte.

Sector afectado: de la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 y la calle 170.



Inicio del corte: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: instalación de válvula.

Kennedy

Barrios afectados: Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal.

Sector afectado: de la calle 6 a la calle 6D, entre la carrera 86 y la carrera 96.

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Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Kennedy

Barrio afectado: Tairona.

Sector afectado: de la calle 6 a la calle 38 Sur, entre la carrera 86 y la carrera 89.

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Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Ciudad Bolívar

Barrio afectado: Lucero Alto.

Sector afectado: de la calle 63 Sur a la avenida calle 61 Sur, entre la carrera 18M y la carrera 18Z.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.



Miércoles 27 de mayo de 2026

Usaquén

Barrios afectados: Makro, Canaima, San Andresito, Maranta, El Rincón del Puente, Verbenal, La Pepita, La Libertad, Balmoral, Villas de Andalucía y San Antonio Norte.

Sector afectado: de la calle 170 a la calle 190, entre la carrera 9 y la Autopista Norte.

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Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 4 horas.

Trabajo: verificación macromedidor.

Usaquén

Barrio afectado: Santa Bárbara Central.

Sector afectado: de la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 y la calle 127.

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Inicio del corte: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: renovación red acueducto.

Suba y Usaquén

Barrios afectados: Nueva Zelanda, Tejares del Norte, Mirandela, Campo Hermoso, Escorial, Villanova II, Universidad Pedagógica Nacional y Casablanca.

Sector afectado: de la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 174B y la calle 194.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: empates redes acueducto.



Suba

Barrios afectados: Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba, Iragua y San José V Sector.

Sector afectado: de la carrera 58 a la carrera 75, entre la calle 153 y la calle 170.

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Inicio del corte: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: instalación de válvula.

Soacha

Barrios afectados: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.

Sector afectado: de la calle 1 a la calle 14, entre la carrera 6 Este y la carrera 3B.

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Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Rafael Uribe Uribe

Barrios afectados: Marco Fidel Suárez I y Arboleda Sur.

Sector afectado: de la avenida carrera 14 a la carrera 11G, entre la calle 41A Sur y la calle 49D Bis A Sur.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.



Jueves 28 de mayo de 2026

Gachancipá

El municipio completo tendrá suspensión del servicio.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 14 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.



Kennedy

Barrios afectados: Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Última Etapa Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos de Timiza I y II, El Palenque, Roma Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Morabia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, Perpetuo Socorro, San Martín de Porres I, Cementerio Jardines Apogeo, El Rubí de Kennedy, El Progreso I y II, Sector Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia I y II Sector, Milenta, Urb. Los Cristales, Urb. La Rebeca, Las Luces, Catalina I y II, Villa de Los Sauces, Prados de Kennedy, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Milenta II Sector, Villa Adriana, El Triángulo Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río I y II, Nuevo Chile, Alquería de la Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6 Timiza.



Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento correctivo.

Kennedy

Barrios afectados: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella y Floresta Sur.

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Sector afectado: de la calle 6 a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72.

Inicio del corte: 8:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

Kennedy

Sector afectado: Conjunto Residencial Recodo del Tintal.

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Sector afectado: de la calle 6 (avenida Américas) a la calle 6D, entre la carrera 80G y la carrera 86.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: mantenimiento preventivo.

Kennedy y Bosa

Barrio afectado: Argelia.

Sector afectado: de la avenida calle 59 Sur a la calle 60 Sur, entre la carrera 81A y la carrera 82.

Inicio del corte: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas.

Trabajo: cierre a terceros.

San Cristóbal y Usme

Barrios afectados: Arrayanes V, Villabel, Santa Rita Sur Oriental, El Paraíso y Nueva Gloria.

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Sector afectado: de la calle 53 Sur a la calle 46B Sur, entre la carrera 11 Este y la carrera 4 Este.