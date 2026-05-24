Capturados por el caso Yulixa Toloza podrían quedar en libertad: abogado advierte las razones

La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que falleció tras someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, enfrenta ahora un obstáculo judicial. La familia de la víctima alertó sobre el riesgo de que algunos de los capturados en Venezuela recuperen su libertad mientras avanzan los trámites entre ambos países.



El llamado se ha hecho en el marco de las honras fúnebres de Yulixa Toloza. El abogado de la familia pidió celeridad en los procesos judiciales y solicitó cooperación entre las autoridades de Colombia y Venezuela para evitar que los señalados responsables queden libres.

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Abogado pide aplicar acuerdo para lograr extradición

Según explicó la defensa de la familia, el principal temor radica en que las personas capturadas en territorio venezolano fueron imputadas por delitos que tendrían un tratamiento judicial diferente al contemplado en Colombia.

“Rogamos que se dé aplicación al acuerdo bolivariano de 1911 y se logre la extradición de estas personas para que vengan a Colombia a pagar por los hechos que cometieron en territorio nacional”, manifestó el abogado.



El tratado internacional, firmado el 18 de julio de 1911 en Caracas por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, tiene como objetivo facilitar la entrega de personas acusadas o condenadas por delitos entre estos países bajo principios de cooperación judicial y reciprocidad.



Sin embargo, la Constitución venezolana establece límites claros frente a estos procedimientos. El artículo 69 señala: “La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.

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De acuerdo con lo conocido hasta ahora, María Fernanda Delgado, señalada como dueña del centro estético, fue imputada en Venezuela junto a Edison Torres y Eduardo Ramos por el delito de resistencia a la autoridad.

Sin embargo, el representante judicial de la familia advirtió que ese delito no contempla sanciones de cárcel en el vecino país y que, además, existe una prohibición de extradición de ciudadanos nacionales venezolanos, situación que podría complicar el proceso.

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El abogado insistió en que el avance del caso dependerá en gran medida de la cooperación judicial entre ambos países y del intercambio adecuado de pruebas y expedientes.

“Esto es un tema en el cual la Fiscalía de Colombia y el Ministerio Público venezolano deben cooperar para tratar de trasladar adecuadamente las pruebas, el expediente y los elementos”, explicó.

Otro de los puntos que genera preocupación en la familia de Yulixa Toloza tiene que ver con las diferencias entre los delitos contemplados en Colombia y los existentes en la legislación venezolana.

“Tiene que ser equivalente en cuanto a la descripción fáctica, o sea, los hechos tienen que ser iguales”, señaló el abogado al referirse a las imputaciones que podrían recibir los implicados en Venezuela.

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Además, indicó que algunos delitos incluidos por la Fiscalía colombiana no tendrían una figura equivalente en ese país.

“Respecto, por ejemplo, al delito de desaparición forzada, que entiendo que la Fiscalía de Colombia lo incluyó, en Venezuela no existe el delito de desaparición forzada cometido por un particular”, agregó.

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Otros nombres vinculados al caso

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Fiscalía mantiene las alertas por otro hombre mencionado reiteradamente dentro de los testimonios recopilados en el expediente.

Se trata de una persona identificada por algunos testigos como 'doc Leo', quien habría participado como anestesiólogo durante el procedimiento practicado a Yulixa Toloza.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una captura oficial ni sobre una orden judicial en su contra, pero su nombre aparece en diferentes declaraciones conocidas por las autoridades.

Según el testimonio de una enfermera que estuvo presente el día del procedimiento, el hombre habría intervenido directamente en la preparación médica de la paciente.

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“Luego pasa el doctor Leo, que es el anestesiólogo, la canaliza, le hace una valoración previa y le realiza una serie de preguntas”, señala la declaración incluida dentro del expediente.

La misma testigo aseguró que, cuando la paciente comenzó a presentar complicaciones médicas y signos de somnolencia, nuevamente contactaron al hombre.

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“María Fernanda baja y revisa a la paciente. Ella llama al doc Leo y le indica cómo está la paciente y el doc Leo llega como a los 15 minutos”, relató.

Otro de los testimonios, entregado por una esteticista del lugar, también menciona al anestesiólogo dentro de las horas posteriores a la emergencia médica.

“Yo llamé al doctor David Ramos y el señor Edinson llamó al doc Leo”, afirmó la trabajadora.

Mientras esto sucede, familiares y amigos de Yulixa le dan el último adiós con la esperanza de que los hechos no queden impunes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co