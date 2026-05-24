Gaula fortalece campaña contra extorsión a comercios en Bogotá: “Denunciar también es de campeones”

La estrategia “Denunciar también es de Campeones” sigue fortaleciéndose en Bogotá. En el marco de la política de ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, la Policía Nacional, a través del Gaula Bogotá, continúa adelantando campañas de prevención contra la extorsión y el secuestro en diferentes escenarios de la capital, entre ellos el estadio El Campín.

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Como parte de esta iniciativa, se desarrolla un campeonato entre localidades con participación del sector comercio, buscando fortalecer los lazos entre la comunidad y las autoridades, además de generar conciencia sobre la importancia de denunciar este tipo de delitos.

De acuerdo con cifras de la plataforma del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre el 1 de enero y el 29 de abril de 2025 se registraron 654 casos de extorsión en Bogotá, mientras que en el mismo periodo de 2026 se reportaron 601 denuncias, lo que representa una disminución de 53 casos, equivalente a una reducción del 8,10 %.



Las autoridades destacaron que estas campañas buscan acercar a la ciudadanía a los canales oficiales de atención y reforzar la cultura de la denuncia como herramienta clave para enfrentar las estructuras criminales.



La Policía Nacional reiteró el llamado a comerciantes y ciudadanos para reportar cualquier caso de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, insistiendo en que denunciar permite avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.

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A esta iniciativa contra el flagelo de la extorsión se suma una jornada de prevención que desarrollaron tropas del Gaula Militar Cundinamarca este fin de semana de mayo en el barrio El Codito, de la localidad de Usaquén, en la que se vieron beneficiados más de 100 habitantes, comerciantes y transeúntes de este importante sector de la capital.

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