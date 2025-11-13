VIDEOS | Interminable trancón en calle 26 de Bogotá hace que viajeros caminen hacia el aeropuerto

Un interminable trancón se presenta en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y sus alrededores desde la tarde de este jueves 13 de nobviembre. Lo anterior, por un accidente de tránsito que se presentó en la Avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 93. El incidente, acorde con videos divulgados por cientos de usuarios en redes sociales, ha conllevado a que el tramo vehicular hacia las puertas de la terminal aérea más importante de Bogotá se encuentre totalmente colapsado. Según los reportes de las autoridades, un camión se volcó, bloqueando el paso de los carros en sentido Occidente- Oriente.

Por lo anterior, decenas de viajeros que se movilizaban hacia El Dorado han tenido que bajarse de los vehículos en los que se movilizaban para caminar al punto. "Llegar está tomando mucho más tiempo, Si tienes vuelo hoy, sal con anticipación, llega temprano y comunícate con tu aerolínea", dio a conocer el Aeropuerto El Dorado desde su cuenta de X.

Algunos usuarios desde adentro del aeropuerto, como la académica Sandra Borda, han expuesto una problemática situación en la terminal, pues los viajeros que llegan a Bogotá tampoco pueden salir del lugar. "Y los que llegamos, atrapados en el aeropuerto. Llevan más de dos horas desde que se volcó el camión y aún no lo solucionan", expresó desde su cuenta de X.



Otra toma captada desde la parte superior del aeropuerto El Dorado pone en evidencia la gravedad del problema de movilidad: cientos de vehículos, entre motocicletas, taxis y particulares, se concentran en una larga fila a lo largo de toda la calle 26 sin una mínima señal de avance. Al respecto, las autoridades de Tránsito de Bogotá anunciaron que "continúan labores para retirar el vehículo volcado en la Av. El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido Occidente - Oriente".

Noticia en desarrollo...