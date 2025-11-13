En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / VIDEOS | Interminable trancón en calle 26 de Bogotá hace que viajeros caminen hacia el aeropuerto

VIDEOS | Interminable trancón en calle 26 de Bogotá hace que viajeros caminen hacia el aeropuerto

Varios videos registraron los momentos exactos en los que decenas de pasajeros se bajan de sus vehículos para caminar hacia el aeropuerto por la grave situación de movilidad que se presenta en la capital.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 13 de nov, 2025
Aeropuerto El Dorado
Decenas de carros se encuentran en el alto tráfico. -
Foto: redes sociales

