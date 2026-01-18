¿Ya no se necesitará la tarjeta TuLlave para ingresar a los servicios de TransMilenio?

La tarjeta TuLlave se ha convertido, desde hace más de una década, en uno de los elementos indispensables para movilizarse en el sistema de transporte público de Bogotá. Para millones de ciudadanos, portar esta tarjeta significa acceso diario a buses troncales, zonales y a los beneficios de transbordo que alivian el costo del pasaje. Sin embargo, los recientes cambios anunciados por TransMilenio han despertado preguntas sobre el futuro de la emblemática tarjeta.



En medio del ajuste tarifario que comenzó a regir en enero de 2026 y de los esfuerzos del Distrito por modernizar la movilidad, TransMilenio puso en marcha un nuevo método de pago que marca un giro importante en la forma de ingresar al sistema. Se trata de la habilitación de validadores que permiten pagar el pasaje directamente con tarjetas débito y crédito, así como con billeteras digitales instaladas en teléfonos celulares y relojes inteligentes.

La implementación ya es una realidad en puntos específicos de la ciudad, actualmente, los usuarios pueden acceder al sistema sin necesidad de la tarjeta TuLlave en el Portal Norte – Unicervantes y en la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá. En estos lugares, basta con acercar una tarjeta bancaria Visa o MasterCard, o un dispositivo móvil con billetera digital activada, al lector del torniquete para validar el ingreso.

Desde TransMilenio explican que esta medida hace parte de un proceso gradual de modernización del sistema de recaudo, la cual tiene como objetivo es agilizar el acceso a estaciones y portales, reducir filas en horas pico y ofrecer alternativas acordes con los hábitos tecnológicos de una ciudad cada vez más digital.



¿Qué sucederá con la tarjeta TuLlave?

La tarjeta TuLlave seguirá siendo un medio de pago fundamental para el funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Además de reemplazar el uso de efectivo, esta herramienta permite a los usuarios acceder a beneficios clave que continúan vigentes pese a la incorporación de nuevos métodos de pago digital. Entre ellos se destacan los transbordos sin cobro adicional, la posibilidad de realizar viajes a crédito cuando no se cuenta con saldo disponible y la protección del dinero en caso de pérdida o robo, siempre que la tarjeta esté personalizada.



Uno de los principales aportes de la TuLlave es la optimización del gasto diario en transporte, gracias a la ventana de tiempo, los usuarios pueden realizar hasta dos transbordos entre buses troncales y zonales dentro del periodo establecido.



Este medio de pago sigue siendo indispensable para acceder a tarifas diferenciales y subsidios destinados a poblaciones específicas, como adultos mayores y personas con discapacidad, quienes dependen de la tarjeta personalizada para recibir estos beneficios. Por estas razones, la tarjeta TuLlave continúa siendo una pieza clave dentro del sistema de transporte de la capital.

Este anuncio coincide con otro cambio clave para los usuarios, la unificación del valor del pasaje. Desde el pasado miércoles 14 de enero de 2026, la tarifa para los componentes troncal y zonal quedó establecida en $3.550, lo que representó un incremento de $350 frente al valor anterior. Este ajuste, equivalente a un aumento del 10,9 %, generó debate entre los pasajeros, especialmente en un contexto de presión económica para muchos hogares.

¿Cómo personalizar la tarjeta TuLlave?

La personalización de la tarjeta TuLlave es un trámite gratuito y clave para acceder a los principales beneficios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Este proceso puede realizarse de dos maneras: de forma virtual o directamente en puntos físicos autorizados.



Personalización virtual

TransMilenio dispone de una plataforma en línea que permite adelantar gran parte del proceso desde casa. Para hacerlo, el usuario debe ingresar al portal y crear una cuenta con sus datos personales y un correo electrónico válido.

Una vez registrado, debe iniciar sesión y seleccionar la opción de personalización, donde se solicita ingresar el número serial de la tarjeta TuLlave básica. Este paso permite asociar la tarjeta al perfil del usuario dentro del sistema.

Aunque el trámite comienza en línea, es necesario finalizarlo de manera presencial. Para ello, la persona debe acercarse a cualquier taquilla autorizada del sistema, como las ubicadas en CADES, SuperCADES o estaciones de TransMilenio, llevando su documento de identidad y la tarjeta física. Allí, un funcionario valida la información y completa el proceso.



Personalización en puntos físicos

Quienes prefieran hacer el trámite de manera completamente presencial pueden acudir directamente a un punto de personalización autorizado, como CADES, SuperCADES o los portales del sistema.

En el lugar, el usuario debe presentar su documento de identidad original (cédula de ciudadanía o contraseña) junto con la tarjeta TuLlave básica o puede comprarla en el lugar. Posteriormente, deberá diligenciar un formulario con sus datos personales para que la tarjeta quede registrada y personalizada en el sistema.

Para los menores de edad, la personalización debe realizarse con el acompañamiento de su padre, madre o tutor legal, quien será el responsable de suministrar la información y autorizar el registro de la tarjeta.

