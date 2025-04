Bomberos mitigaron incendio estructural en edificio de La Estrella, Antioquia: ¿qué lo ocasionó?

En la tarde de este miércoles, 23 de abril de 2025, organismos de atención de emergencias del municipio de La Estrella atendieron un incendio dentro de un apartamento del Edificio Capella. En imágenes captadas desde una torre cercana se observa como el fuego amenazaba con extenderse por toda la estructura.

De acuerdo con informes del Cuerpo de Bomberos del municipio, los hechos se dieron poco después de las 2:00 p.m. en la carrera 63 B # 73-123. 10 bomberos, 1 estudiante, 3 máquinas y 1 ambulancia llegaron al sitio para atender un incendio estructural en un apartamento en un segundo piso. "Se está prendiendo un apartamento, llamen a los bomberos", se escucha decir a una de las vecinas en un video, donde se puede ver una columna de humo levantándose por la edificación.

¿Qué ocasionó el incendio en el edificio Capella de La Estrella?

Al finalizar la tarde, los organismos de socorro confirmaron que lograron controlar el incendio en el edificio Capella, un hecho que no dejó heridos. Aunque de momento no se confirmó la causa del incendio, los bomberos invitaron a los siderenses "tomar las medidas de prevención de seguridad y sobre todo no arrojar colillas de cigarrillo en las partes altas".

Los Bomberos de La Estrella (Antioquia) recordaron a la comunidad que pueden informar cualquier emergencia por medio de la línea (604) 444 67 73 o el celular 3011251616.

¿Cómo actuar en caso de un incendio?

Ante un incendio estructural, lo más importante es mantener la calma y evaluar el entorno para planear una evacuación segura. Ayude a niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas a salir del lugar.

Si no es posible evacuar de inmediato, agáchese para evitar el humo, ya que este tiende a subir. Cubra su nariz y boca con un paño húmedo para proteger sus vías respiratorias.

Antes de abrir una puerta o ventana, toque la superficie con el dorso de la mano para comprobar que no esté caliente. Si lo está, no la abra: podría haber fuego del otro lado.

Para reducir el riesgo de incendio, evite almacenar combustibles o materiales inflamables en su hogar o lugar de trabajo. Asegúrese de que el sistema eléctrico esté en buen estado, tenga extintores accesibles y mantenga fósforos, velas y encendedores fuera del alcance de los niños.

Noticia en desarrollo