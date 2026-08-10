SGC explica por qué ocurrió el terremoto de 7,4 en Colombia y si hay relación con sismo de Venezuela

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que, tras el sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto, se han presentado al menos 47 réplicas, de las cuales la de mayor magnitud alcanzó 4,8. Viviana Dionicio, sismóloga del SGC, explicó en entrevista con Noticias Caracol que el movimiento telúrico tuvo una profundidad intermedia y estuvo relacionado principalmente con un proceso de subducción entre placas tectónicas.

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“Estamos en placas tectónicas y hay una acumulación de energía debido a la interacción entre las dos. Sin embargo, en el caso del sismo de esta mañana en San José del Palmar, está más relacionado con un mecanismo de subducción, que es cuando una placa se mete debajo de la otra”, explicó la experta.

De acuerdo con Dionicio, Colombia se encuentra sobre la placa Suramericana, mientras que la placa de Nazca se desplaza y se introduce por debajo de esta. Este proceso genera una acumulación de energía que, cuando se libera, puede producir movimientos telúricos de gran magnitud. “En este caso Colombia está en la placa Suramericana y la placa de Nazca está en subducción o metiéndose debajo. Allí se acumula la energía y se libera en forma de sismos”, señaló.



¿Por qué también se han registrado sismos en Venezuela?

La sismóloga también explicó que la dinámica tectónica en Venezuela es diferente a la que produjo el sismo registrado en territorio colombiano. Aunque Venezuela también está relacionada con la placa Suramericana, en esa zona tiene una mayor influencia la interacción con la placa del Caribe, que genera principalmente movimientos de rumbo. Este tipo de fenómeno ocurre cuando dos placas se desplazan horizontalmente una respecto de la otra.



Por esa razón, aunque los movimientos telúricos registrados en Colombia y Venezuela pueden estar relacionados con la dinámica tectónica de la región, no necesariamente tienen el mismo mecanismo de generación.

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SGC pide consultar fuentes oficiales

Ante la circulación de información no verificada en redes sociales después del sismo, el Servicio Geológico Colombiano recomendó a los ciudadanos consultar directamente sus canales oficiales para conocer la información sobre nuevos movimientos telúricos y sus características. La entidad publica reportes preliminares y actualizaciones a través de su página oficial y de sus cuentas en redes sociales, entre ellas X y Facebook.

Dionicio también hizo énfasis en que los sismos no pueden predecirse, por lo que no es posible establecer de antemano cuándo ocurrirá un nuevo movimiento ni cuál será su magnitud. “Los sismos no se pueden predecir”, afirmó la sismóloga.

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En ese sentido, explicó que es normal que después de un terremoto de esta magnitud se presenten réplicas. Sin embargo, no es posible determinar con anticipación cuándo ocurrirán ni qué magnitud tendrán. “Es normal que después de un sismo de esta magnitud se presenten réplicas, pero no podemos decir la magnitud ni cuándo”, concluyó.

María Paula Rodríguez Rozo

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