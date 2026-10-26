Bus de la agrupación de Kbeto Zuleta sufrió grave accidente: hay dos personas muertas

Una tragedia enluta al mundo del vallenato. Dos personas murieron y varios integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta, resultaron heridos tras un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 26 de octubre en el departamento del Cesar.

El siniestro ocurrió a la altura del puente sobre el río Ariguaní, en la vía que comunica los municipios de Pueblo Nuevo y Bosconia. De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades y organismos de socorro, el vehículo en el que se movilizaba la agrupación vallenata terminó accidentado en circunstancias que aún son materia de investigación. La agrupación se había presentado la noche anterior en Valledupar.

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Las primeras versiones indicaron que el hecho dejó dos víctimas mortales y varios heridos. Con el paso de las horas, medios regionales como El Universal identificaron a los fallecidos como el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana, ambos integrantes de la agrupación musical.



Hay al menos 20 heridos en accidente de bus de Kbeto Zuleta

Además de las víctimas fatales, varios músicos y miembros del equipo de trabajo fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Las autoridades aún no han confirmado si entre los lesionados se encuentra el propio Kbeto Zuleta, quien, según El Universal, viajaba junto al resto de la agrupación después de una presentación artística.



"Confirmado, hay dos personas fallecidas y hay 20 heridos, los tenemos aquí entre la clínica y el hospital. Entre los heridos hay tres o cuatro que están bastante graves y, según me comentan los enfermeros, hay como dos o tres muchachos amputados desafortunadamente", dijo el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, en Blu Radio.



Según informó el alcalde de Bosconia, los organismos de emergencia acudieron al lugar poco después de conocerse el accidente para adelantar las labores de rescate y atención de los ocupantes. Las autoridades también trabajan en la verificación del número total de personas afectadas y en la evaluación de su estado de salud.

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De manera preliminar, algunas versiones apuntan a que el bus habría impactado contra una de las estructuras de protección del puente antes de terminar en el río Ariguaní, aunque esta información deberá ser corroborada por las investigaciones oficiales. Por ahora, las autoridades de tránsito y los organismos judiciales recopilan evidencias para determinar qué provocó el siniestro.

La noticia ha generado conmoción entre seguidores y figuras del folclor vallenato debdo al reconocimiento de la familia Zuleta dentro de este género musical. A través de redes sociales, artistas, colegas y fanáticos han expresado mensajes de solidaridad con los familiares de las víctimas y con los integrantes de la agrupación que resultaron heridos.

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"Dios los abrace y los saque adelante a todos en el nombre de Jesús 🙏🏼", "Me uno en oración por los colegas que están heridos para que en este momento puedan ser sanados y que pronto estén reunidos nuevamente con su familia. Sentido pésame para familiares y amigos de los dos colegas fallecidos. Mucha fuerza para esas familias", comentaron usuarios en redes sociales.

ÁNGELA URREA PARRA

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