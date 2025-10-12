Bus en el que viajaba Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito

Un accidente de tránsito se registró este domingo en las carreteras del sur del departamento del Cesar y en este se vio afectado el bus del cantante cartagenero Samuel Morales, de 21 años de edad, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales. El bus, según los primeros reportes, se accidentó en jurisdicción del municipio de San Alberto, cuando viajaba con destino a Santa Marta. En el vehículo viajaban Samuel Morales y Juank Ricardo, su acordeonero, quienes se dirigían a la capital del Magdalena para cumplir con una presentación en el Festival Mar de Acordeones. En el hecho ninguna persona resultó herida y los artistas salieron ilesos. Los pasajeros tuvieron contusiones leves.

"Definitivamente la gloria y la honra es para Dios, solo fueron daños materiales", escribió en sus redes sociales la novia de Samuel Morales, quien agregó: "Dios es bueno, misericordioso. Gracias a Dios por cuidar a los muchachos, la gloria y la honra siempre son para él". Por su parte, Ricardo Rodríguez, mánager de la dupla, afirmó: "Gracias a Dios solo fue un susto; todos los integrantes estamos bien. Buscamos otro bus y seguimos nuestro viaje".

En redes sociales circulan fotografía del accidente, en las que se ve al vehículo que se estrelló contra unos árboles. Su cabina quedó totalmente destruida. Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar la causa del incidente vial, aunque algunas versiones extraoficiales señalan que el conductor de una tractomula cerró el paso del bus y este, por esquivarlo, se accidentó.



Noticia en desarrollo.