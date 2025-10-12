En vivo
COLOMBIA  / Bus en el que viajaba Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito

Bus en el que viajaba Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito

En el vehículo también iba Juank Ricardo, su acordeonero, con quien se dirigía a una presentación en Santa Marta. Según confirmó su equipo, ambos resultaron ilesos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Accidente de Samuel Morales y Juank Ricardo
