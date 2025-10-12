Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito

Un accidente de tránsito se registró este domingo en las carreteras del sur del departamento del Cesar y en este se vio afectado el bus del cantante cartagenero Samuel Morales, de 21 años de edad, hijo del fallecido cantante Kaleth Morales y conocido como "El Heredero". El bus, según los primeros reportes, se accidentó en jurisdicción del municipio de San Alberto, cuando viajaba con destino a Santa Marta. En el vehículo viajaban el equipo técnico y de músicos de Samuel, quienes se dirigían a la capital del Magdalena para cumplir con una presentación en el Festival Mar de Acordeones, prevista para las 11 p.m. En el hecho ninguna persona resultó herida y los artistas salieron ilesos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Cabe aclarar que Samuel Morales y Juank Ricardo, su acordeonero, no estaban en el vehículo, pues se encuentran en Bogotá luego de una presentación en la noche de este sábado en Cundinamarca. Momentos después del accidente, el propio Samuel Morales se pronunció en sus redes sociales. "Estoy muy conmovido aún, pero agradecido con Dios porque no pasó a mayores", escribió en Instagram, en una publicación de sus historias en la que se ve la fotografía de todo el equipo que viajaba en el bus.

"Mis muchachos, Dios estuvo con ustedes y le doy gracias al todo poderoso porque derramó su sangre misericordiosa sobre ustedes. Los quiero con todo mi corazón y me da tanta paz saber que todos están bien y fuera de peligro", escribió Samuel Morales en su cuenta de Instagram, en la que incluyó una reflexión: "A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este. Sin embargo, somos una agrupación respaldada por Dios que nos acompaña en todo momento. Gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Nuevamente les digo, ESTAMOS TODOS BIEN".



En redes sociales circulan fotografías del accidente, en las que se ve al vehículo que se estrelló contra unos árboles. Su cabina quedó totalmente destruida. Por lo pronto, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar la causa del incidente vial, aunque algunas versiones extraoficiales señalan que el conductor de una tractomula cerró el paso del bus y este, por esquivarlo, se accidentó en ese punto. Prensa local logró comunicarse con músicos del artista que viajaban en el bus y dieron cuenta de es versión.

Publicidad

El hecho, en todo caso, ha causado cierta conmoción entre los seguidores de la música vallenata en Colombia al tratarte del hijo del fallecido Kaleth Morales, el llamado "Rey de la Nueva Ola" y una de las voces más recordadas de ese género, quien perdió la vida el 24 de agosto del año 2005 precisamente en un accidente de tránsito, cuando apenas tenía 21 años de edad.



NOTICIAS CARACOL DIGITAL