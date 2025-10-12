Bus de la agrupación de Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, sufre un accidente de tránsito

En vivo
COLOMBIA
En el vehículo viajaban los músicos y el equipo técnico del artista, quien se presentará este domingo en Santa Marta. Ninguno resultó herido. Samuel Morales se pronunció en sus redes sociales.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Accidente de Samuel Morales y Juank Ricardo
