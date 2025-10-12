En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mujer fue asesinada frente a su hijo de 7 años en Medellín: expareja es el principal sospechoso

Mujer fue asesinada frente a su hijo de 7 años en Medellín: expareja es el principal sospechoso

La tía de la víctima aseguró a las autoridades que vio al excompañero sentimental de la mujer frente al cuerpo: "Nos lo encontramos de frente, pero él se nos voló".

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de oct, 2025
Facebook: Medellín en Rojo

