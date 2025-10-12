En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Video de la implosión de los puentes en las Américas con calle 13 en Puente Aranda, Bogotá

A las 10:45 a. m., tras el sonido de las alarmas de advertencia, se activaron los detonadores que hicieron colapsar las estructuras en esta zona de la capital colombiana.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de oct, 2025
IDU

