En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
KARINA RINCÓN
DINA BOLUARTE
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría rechazó solicitud de la CRC sobre procesos editoriales de los medios de comunicación

Procuraduría rechazó solicitud de la CRC sobre procesos editoriales de los medios de comunicación

El jefe del Ministerio Público aseguró que esto puede vulnerar la libertad de expresión y de prensa y extendió una invitación a las autoridades a reflexionar "antes de producir decisiones que pueden quebrantar el orden ético, jurídico y moral".

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 11 de oct, 2025
Comparta en:
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco.
El procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco.
Suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad