Buscan a dos hermanas desaparecidas en Palmira: salieron de casa y no regresaron

Las autoridades y familiares en Palmira, Valle del Cauca, adelantan la búsqueda de Miyerlandi Correa Roa y Leidy Marcela Correa Roa, dos hermanas de 15 y 17 años que fueron reportadas como desaparecidas luego de salir de casa para comprar unos alimentos en la tarde del pasado viernes 3 de octubre.



Los últimos momentos en los que fueron vistas

De acuerdo con el relato de su padre, las jóvenes fueron vistas por última vez hacia las 4 de la tarde, cuando se dirigían desde la calle 36 con carrera 7 hacia la carrera 12 con calle 39, en el municipio vallecaucano. Desde ese momento, no se ha tenido rastro de su paradero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el momento de su desaparición, una portaba un vestido de rayas blancas con negro y la otra una falda de cuadros de color blanco. Sus familiares, visiblemente angustiados, han hecho un llamado a la comunidad para que brinde cualquier información que permita encontrarlas sanas y salvas.

“Solo queremos que regresen a casa. No hemos dormido, no sabemos nada de ellas desde ayer”, expresó su padre en declaraciones a medios locales, pidiendo ayuda para difundir la información en redes sociales y medios comunitarios.



La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ya fueron notificadas del caso y activaron los protocolos de búsqueda para menores desaparecidos. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier dato que pueda contribuir con la localización de las adolescentes a la línea 123 o al número de emergencias del cuadrante más cercano.

Publicidad

Los allegados han iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #BuscamosAMiyerlandiYLeidy, con el fin de ampliar el alcance del mensaje y recibir información sobre su paradero.



Cualquier persona que haya visto o tenga información sobre Miyerlandi y Leidy Marcela Correa Roa puede comunicarse de inmediato con las autoridades o acercarse a la estación de Policía de Palmira. La familia continúa a la espera de noticias que permitan esclarecer lo ocurrido y lograr su pronto regreso.

NOTICIAS CARACOL

