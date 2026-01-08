Rectora habla sobre estudiante alemán asesinado: le cuesta decir que "vale la pena Colombia"

El ciudadano alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, fue asesinado el pasado martes 6 de enero en una carretera de zona rural del municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira. Al joven, al parecer, querían robarle la motocicleta en la que se movilizaba. Los hechos, de acuerdo con las autoridades y varios testigos, ocurrieron sobre las 8:30 de la mañana. Miriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, dio detalles del alemán, quien estaba en Colombia como estudiante de intercambio.

El cuerpo de Elxnat Leif Lino, oriundo de la ciudad alemana de Darmstadt, fue en el sector conocido como Cuatro Vías, entre Maicao y Uribia, con dos heridas de bala en el pecho. "Se investiga si presuntamente fue por hurtarle la motocicleta (que se cometió el crimen)", recalcó la Policía Nacional. Las autoridades buscan identificar y capturar a los responsables del crimen. La Gobernación de La Guajira ofrece una recompensa de 70 millones de pesos a quien ofrezca información que pueda dar con las personas que cometieron el crimen.



¿Quién era Elxnat Leif Lino, joven alemán asesinado en La Guajira?

Miriam Astrid Angarita, rectora de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, confirmó que Elxnat Leif Lino llegó a Colombia en agosto de 2025 como parte de un intercambio académico. "El semestre académico tiene 16 semanas, terminamos el 18 de diciembre. Hicimos un cierre con todos los estudiantes de intercambio, nosotros tenemos una alianza desde hace más de 15 años con el servicio alemán de intercambio académico. Nosotros mandamos estudiantes nuestros, actualmente hay siete en Alemania y el semestre pasado habían dos estudiantes de Alemania aquí en la universidad", contó Angarita.



La rectora dijo que estaban "totalmente impactados. No queremos que quede que solamente él estaba aquí como un turista, sino él estaba aquí en un intercambio académico. Es importante para nuestros jóvenes en Colombia, a través de becas y acuerdos, esto es un movimiento de conocimiento, de culturas. Él, una persona muy especial, en los corazones de todos los miembros de la comunidad está el recuerdo de la persona dulce, sonriente, trabajador y además muy comprometido con el estudio.



Al terminar el semestre académica, Elxnat Leif Lino habría emprendido un viaje por varias zonas de Colombia antes de regresar a Alemania. "Muchas veces los estudiantes internacionales dejan una o dos semanas para hacer turismo por Colombia. Realmente estamos muy impactados con esta situación", agregó la rectora.

Angarita explicó que la universidad mantiene desde hace más de 15 años una alianza con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que permite el intercambio permanente de estudiantes entre Colombia y Alemania. El joven cursaba la carrera de ingeniería ambiental. Tenía un buen rendimiento académico, desarrollaba un proyecto de economía circular y estaba plenamente integrado a la vida universitaria, cultural y deportiva. La rectora reveló que una estudiante de la Universidad de los Andes fue quien les informó sobre el deceso del joven alemán.

"Quiero reconocer y agradecer a esta estudiante de verdad su valentía y el querer que no quedara como un NN en las vías de La Guajira. Inmediatamente empezamos el contacto con la embajada. Nos pidieron que ellos hacían todo el trámite de repatriación, de avisar a las familias y que nosotros deberíamos esperar. En eso estamos, esperando ya la semana entrante que pase todo para tener más acercamiento con ellos y con los estudiantes nuestros en en Alemania y los estudiantes que vienen próximamente para Colombia".

Por último, la rectora habló sobre lo que ha sentido difícil estos días, previos a la bienvenida que se le hace a los estudiantes para este nuevo semestre. "Ayer precisamente estaba redactando unas palabras de bienvenida para los estudiantes y y hacerle sentir que Colombia vale la pena (...) Es algo que me está costando trabajo redactar esas palabras de decirle: Vale la pena Colombia. Cuando hay tanta violencia y tanta dificultad. Esto indica también que vamos a ver cómo se comportan las relaciones internacionales con las universidades. El único interés es que nuestros estudiantes puedan conocer sus países, sus culturas, abrir el mundo, traer nuevo conocimiento, transferirlo".