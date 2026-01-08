VIDEO | Hombre fue asesinado al defender a su hijo de robo en Antioquia; había retirado $30 millones

En Chigorodó, Antioquia, se reportó la muerte de un hombre a manos de delincuentes que intentaban asaltar a su hijo. Los hechos ocurrieron luego de que el joven retirara 30 millones de pesos en una entidad bancaria del municipio. Mientras se movilizaba por un barrio concurrido, fue abordado por dos sujetos que lo intimidaron con armas de fuego. En medio del pánico de los transeúntes, y en una maniobra instintiva por defender a su hijo, el padre intervino para evitar el hurto. En ese instante, recibió un impacto de bala que le causó la muerte. La trágica escena quedó registrada en cámaras de seguridad del sector.

En la grabación, conocida por Noticias Caracol, se identifica a la víctima vistiendo una camiseta azul. El hombre confrontó directamente a los asaltantes: uno con gorra y camiseta beige y un motociclista. El forcejeo asustó a los delincuentes, quienes dispararon contra el ciudadano antes de huir. La víctima se desplomó de inmediato y, aunque su hijo y vecinos intentaron auxiliarlo, la gravedad de la herida fue fatal.

Las autoridades ya se pronunciaron. La alcaldesa del municipio anunció una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables, quienes estarían vinculados a otros hurtos similares en el Urabá antioqueño.



¿Quién era la víctima?

El fallecido fue identificado como Edgar Londoño Sepúlveda. Según las autoridades, uno de los responsables ya fue individualizado. "Definimos ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien nos ayude a esclarecer, hallar y capturar a los culpables de este asesinato", expresó la mandataria local.



"Londoño intentó evitar el robo del dinero que su hijo retiró minutos antes y fue atacado con arma de fuego. El agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba. El ingeniero retiró recursos de un banco y, al llegar a su vivienda, fue abordado por dos personas que lo seguían. La información indica que los marcaron desde la entidad bancaria y, al intentar quitarles el bolso, dispararon contra el señor Edgar Londoño", detalló la alcaldesa de Chigorodó.



¿Cuántas denuncias de atracos se registraron en 2025?

Con corte al 30 de noviembre de 2025, y en comparativa con el mismo periodo de 2024, en Bogotá se denunciaron 117.884 atracos, una disminución del 3%. En Medellín, las denuncias también bajaron: la policía registró 22.560 casos, un 5% menos que el año anterior.



Cali también presentó una reducción. Al 30 de noviembre de 2025, se reportaron 16.262 denuncias, lo que representa un 20% menos que en 2024. En contraste, Barranquilla es la ciudad con mayor incremento. La 'Arenosa' reportó 9.514 hurtos frente a los 6.569 de 2024, lo que significa un aumento del 46%.

