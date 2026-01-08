Gobierno colombiano confirma reunión entre Petro y Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Tras la reciente llamada entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo Donald Trump, salieron a la luz nuevos caminos para apaciguar las tensiones que existían entre ambos gobiernos. La fructífera conversación, considerada un triunfo de la diplomacia, conllevó a que múltiples entidades nacionales e internacionales salieran para aplaudir esta resolución de los conflictos. El intercambio de palabras entre Trump y Petro no solo derivó en una desescalada del lenguaje entre ambas naciones, pues recientemente el mandatario norteamericano había insinuado la posibilidad de intervenir Colombia, sino que también conllevó al agendamiento de una eventual reunión entre ambos líderes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pero la reunión entre estos dos mandatarios no será la única que, recientemente, estará en la agenda del presidente Gustavo Petro, pues también se ha hablado respecto a la posibilidad de que el colombiano se reúna con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de la incertidumbre que se vive en el país vecino tras el ataque estadounidense y la posterior captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas. Este encuentro se llevaría a cabo con el fin de constuir espacios de diálogo y construcción de paz entre ambas naciones.

Los primeros detalles sobre la reunión con Rodríguez los dio el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) al poco tiempo de que se conociera sobre la llamada entre ambos mandartarios. Inicialmente, la entidad celebró las conversaciones y aseguró que se iban a "restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.".



Sin embargo, tras el esperado reconocimiento al presidente, el Dapre también dijo que entre la agenda de Petro ya se contemplaba una reunión con Delcy Rodríguez, con el fin de avanzar en la construcción de diálogos que aportaran a la paz de ambas naciones. "Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país", se lee en el comunicado del Dapre.



Por ahora no se tiene certeza sobre la fecha y las condiciones en las que se llevará a cabo la reunión con la mandataria del vecino país; no obstante, al respecto también se han pronunciado otras entidades gubernamentales fundamentales en los diálogos internacionales; el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en cabeza de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, priorizó entre sus principales tareas una vez terminó la llamada telefónica entre Petro y Trump, "dar a conocer la preocupación colombiana sobre la situación en Venezuela, y ofrecer nuestros buenos oficios para que esta no resulte en impactos indeseados para la región, incluyendo a Estados Unidos. Es de nuestro interés que la situación interna del país vecino sea de orden y prosperidad".



¿Cómo iniciaron las recientes tensiones entre Colombia y EE. UU?

La crisis actual comenzó el pasado 26 de enero, seis días después de la posesión de Trump, luego de que Petro denegara el ingreso al país de dos aviones con colombianos deportados de EE.UU. alegando que no recibían trato "digno". El presidente estadounidense ordenó entonces imponer aranceles del 25 % a todos los productos colombianos y, aunque la crisis fue contenida ese día, la relación entre los dos gobiernos no se normalizó.

Publicidad

A ese incidente le siguieron otros por denuncias de Petro de una supuesta conspiración apoyada por políticos republicanos para sacarlo del poder, la retirada de Colombia del grupo de países que hacen bien la tarea en la lucha antidrogas y el apoyo del mandatario colombiano a la causa palestina, tras lo cual EE.UU. le canceló su visado. En medio de una guerra verbal sin precedentes, con acusaciones y ofensas de lado y lado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó a Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un "líder del narcotráfico".

JULIÁN CAMILO SANDOVAL / CON INFORMACIÓN DE EFE

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO