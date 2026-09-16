Cantante de música popular desapareció en Jamundí: escucharon disparos en la última llamada con él

La incertidumbre rodea al cantante de música popular Fabio Nelson Silva, conocido artísticamente como El Chakal del Sur, luego de que su equipo de trabajo reportara su desaparición en Jamundí, Valle del Cauca, en una comunicación urgente donde notificó que no tiene rastro de él. El artista perdió comunicación con sus allegados durante la tarde del martes 15 de septiembre de 2026, cuando se encontraba en ese municipio atendiendo asuntos de carácter familiar. Desde entonces, su equipo y personas cercanas aseguran que no han logrado establecer nuevamente contacto con él ni conocer su paradero.

De acuerdo con el reporte divulgado por sus colaboradores, hacia las 4:30 de la tarde Silva sostenía una llamada de trabajo con su mánager, Víctor Espinel. Durante la comunicación, según la versión entregada por el representante, se escucharon en el fondo gritos y varias detonaciones similares a disparos. Después de esos sonidos, la llamada se interrumpió de manera repentina.

El equipo del cantante comenzó entonces a buscar información sobre su ubicación y difundió una alerta a través de las redes sociales oficiales de El Chakal del Sur para solicitar ayuda a quienes pudieran tener información. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento público de las autoridades que permita establecer qué ocurrió con el artista. Tampoco se ha confirmado oficialmente que haya sido víctima de un secuestro, un atentado, un homicidio o cualquier otro delito. Por ahora, la información sobre las circunstancias de su desaparición proviene principalmente de su entorno.

Las versiones que apuntarían a una posible retención o a un ataque deben manejarse como hipótesis y no como hechos confirmados.



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¿Quién es Fabio Nelson Silva, El Chakal del Sur?

Fabio Nelson Silva nació en Tello, Huila, en 1983, y desarrolló su carrera dentro de la música popular colombiana. Su historia artística está relacionada con sus raíces campesinas y con el sur del país. Además, es hermano de Robinson Silva, quien ganó la temporada de 2018 del programa Yo Me Llamo interpretando a Julio Jaramillo.

En los últimos años, El Chakal del Sur logró ampliar su presencia en la escena musical con canciones como ‘Por Convencida’, ‘El Amor y La Felicidad’ y ‘La Piratia’. Esta última producción contó con la participación de Daniel Calderón y Los Gigantes.

Su trayectoria también ha recibido reconocimientos institucionales. En octubre de 2025, la Cámara de Representantes informó que Fabio Nelson Silva fue uno de los artistas huilenses que recibió la Orden de la Libertad Simón Bolívar, otorgada como reconocimiento a su trayectoria artística y a su aporte a la música popular colombiana.

En 2025 publicó el álbum Del Pueblo Para El Pueblo y durante 2026 continuó con nuevos lanzamientos. Uno de ellos fue ‘El Malo Soy Yo’, colaboración realizada junto a Juan Carlos Zarabanda y Darío Darío.

Su canción ‘El Amor y La Felicidad’ también figura entre sus producciones más reproducidas en plataformas digitales. Spotify registra el tema dentro de su repertorio destacado y el álbum Del Pueblo Para El Pueblo, publicado en 2025.