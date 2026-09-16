Cómo descargar el registro civil por internet: link oficial y paso a paso

Obtener una copia del registro civil ya no requiere largas filas ni desplazamientos a una registraduría. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un sistema que permite solicitar y descargar en línea copias digitales del registro civil de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos necesarios para múltiples trámites ante entidades públicas y privadas. La modalidad digital busca facilitar el acceso de los ciudadanos a este importante documento, garantizando al mismo tiempo mecanismos de validación y seguridad que permiten verificar su autenticidad.



¿Qué tipos de registro civil se pueden descargar?

El servicio en línea de la Registraduría permite obtener copias digitales de los tres tipos de registro civil que existen en Colombia:



Registro civil de nacimiento

Registro civil de matrimonio

Registro civil de defunción

Estos documentos son fundamentales porque sirven para acreditar hechos relacionados con el estado civil de una persona. El registro de nacimiento prueba la existencia jurídica del ciudadano; el de matrimonio certifica legalmente la unión conyugal; y el de defunción acredita el fallecimiento de una persona.



Link oficial y paso a paso para solicitar el registro civil digital

La solicitud debe realizarse exclusivamente a través de la plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://copiaderegistrocivil.registraduria.gov.co/. Desde este portal los usuarios pueden crear una cuenta, consultar la información disponible y gestionar la expedición de la copia digital del documento requerido. La plataforma está habilitada para ciudadanos que necesiten una copia certificada y con mecanismos de verificación electrónica. La entidad recomienda utilizar únicamente canales oficiales para evitar fraudes o pagos en páginas no autorizadas. El procedimiento para obtener el documento es sencillo y puede realizarse desde cualquier computador o dispositivo con acceso a internet. Este es el paso a paso:



Acceda a la plataforma de copia digital de registro civil de la Registraduría. Allí deberá registrarse o iniciar sesión con los datos previamente creados. Una vez dentro del sistema, el usuario debe elegir si necesita una copia de nacimiento, matrimonio o defunción. La plataforma solicitará información para ubicar el registro. Dependiendo del caso, podrá requerirse el número serial, datos personales, tomo, folio o información relacionada con la inscripción original. Después de validar la información, el sistema habilitará la opción de pago electrónico correspondiente al trámite. Una vez confirmado el pago, el ciudadano podrá descargar el documento en formato digital. El archivo cuenta con elementos de validación que permiten verificar su autenticidad ante las entidades que lo requieran.

Cuánto cuesta descargar el registro civil en 2026

Las tarifas vigentes fueron establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante la Resolución 1500 de 2026. Actualmente, la copia digital del registro civil en línea tiene un costo de $18.750, independientemente de si se trata de un registro de nacimiento, matrimonio o defunción. Por su parte, quienes prefieran realizar el trámite presencial pueden solicitar una copia física, cuyo valor es de $10.800 en Colombia. Además, la Registraduría dispone de un sistema de consultas que permite verificar la oficina donde fue inscrito un registro civil de nacimiento o matrimonio, información que resulta útil cuando el ciudadano necesita realizar trámites adicionales relacionados con su documento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA



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