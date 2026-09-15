JEP estudia llamar a versión libre a exsenadora Sandra Ramírez por reclutamiento de menores de edad

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomará una decisión determinante en torno a la exsenadora y excompañera sentimental de alias Tirofijo, Sandra Ramírez. La desmovilizada podría ser llamada a versión libre por el reclutamiento de menores de edad durante el conflicto armado.



La jurisdicción estudiará una ponencia que propone llamar a rendir versión libre a la exsenadora. En el centro de la investigación están los testimonios de víctimas que han señalado que Ramírez habría tenido conocimiento de las prácticas que se presentaban al interior de los campamentos de la guerrilla. Se trata de una carta enviada por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia en abril de este año pidiendo incorporar a Ramírez al expediente.

Una de esas víctimas que ha insistido en ser escuchada por la JEP es Daisy Guanaro, quien asegura haber sido reclutada cuando era menor de edad por las Farc. En el programa Los Informantes narró los vejámenes de los que fue víctima. "Y nos dice: Bueno, ustedes tomen. Y empieza a llevar una bolsa, yo me acuerdo tanto, una bolsa negra y nos empieza a repartir así ropa interior. Ese brasier que a mí me pusieron no me quedaba bien, no era mi talla, yo no tenía senos", relató.

Según Guanaro y su crudo relato, Sandra Ramírez habría propiciado que fuera abusada sexualmente por integrantes del secretariado de las Fard. "Y vuelvo a sufrir otra violación asquerosa y humillante por órdenes de esa senadora Sandra Ramírez. Por eso he tenido la capacidad, la capacidad sin mentir, viendo las cámaras, de denunciarla ante la JEP", añadió.



La propuesta es de la magistrada Lily Rueda y será discutida en la subsala J de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP. Si es aprobada, Ramírez deberá explicar qué conoció sobre el reclutamiento de menores de edad y qué papel habría tenido dentro de la estructura de las Farc. La investigación hace parte del macrocaso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes. La JEP ha identificado 18.667 víctimas de estas prácticas.



"Me llevaron no solamente a mí, sino a varios niños nos reclutaron. Yo salí a comprar un desayuno a la vuelta de mi casa y fue cuando desafortunadamente esa noche fui abordada por personas de las Farc que nos llevaron a un camión y pues al otro día en la madrugada nos sacaron hacia el río Magdalena para empezar pues ya la travesía hacia un campamento de la guerrilla que quedaba sobre el Cimitarra", aseguró en julio de 2025 Sara Morales, otra víctima del reclutamiento forzado de las extintas Farc. La decisión de la JEP será clave para establecer si Ramírez deberá responder formalmente ante la jurisdicción por los señalamientos que han hecho las víctimas.

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