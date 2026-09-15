Hallan cuerpo de menor de edad en barrio de la localidad Ciudad Bolívar: esto se sabe

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El cuerpo fue encontrado dentro de un conducto hídrico, luego de que la comunidad alertara a la línea de emergencia 123.



De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al sector tras recibir el llamado de los habitantes. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de la menor dentro de la estructura.

El teniente coronel Carlos Torres de la Policía de Bogotá señaló que de inmediato se inició un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las causas de la muerte.

Esto se sabe sobre el hallazgo

Según información reportada por Caracol Radio, el cuerpo correspondería a una menor de entre 8 y 12 años de edad, aunque las autoridades todavía avanzan en el proceso de identificación.



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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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