En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DANE
LAURA SARABIA
MARELBYS MEZA
AVIONETA DESAPARECIDA
PRESUPUESTO NACIONAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Hallan cuerpo de menor de edad en barrio de la localidad Ciudad Bolívar: esto se sabe

Hallan cuerpo de menor de edad en barrio de la localidad Ciudad Bolívar: esto se sabe

El CTI y la Fiscalía ya participan en las diligencias para establecer qué ocurrió e identificar a la menor.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de sept, 2026
Comparta en:
Hallan cuerpo de menor de edad en un barrio de Ciudad Bolívar: esto se sabe
Imagen de referencia-
Archivo

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor de edad en el barrio Juan José Rondón, en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá. El cuerpo fue encontrado dentro de un conducto hídrico, luego de que la comunidad alertara a la línea de emergencia 123.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados adscritos al CAI San Francisco acudieron al sector tras recibir el llamado de los habitantes. Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo de la menor dentro de la estructura.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

El teniente coronel Carlos Torres de la Policía de Bogotá señaló que de inmediato se inició un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las causas de la muerte.

Últimas Noticias

IDRD busca nuevos Guardianes de la Ciclovía: así puede inscribirse en la convocatoria 2026
BOGOTÁ

IDRD busca nuevos Guardianes de la Ciclovía en Bogotá: ¿cómo inscribirse en la convocatoria?

Derrumbes retrasan reparación de tubería y restablecimiento del agua en Suba: Acueducto se pronunció
BOGOTÁ

Agua en Suba: Acueducto terminó reparación y servicio comienza a restablecerse de forma gradual

Esto se sabe sobre el hallazgo

Según información reportada por Caracol Radio, el cuerpo correspondería a una menor de entre 8 y 12 años de edad, aunque las autoridades todavía avanzan en el proceso de identificación.

NOTICIA EN DESARROLLO
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Localidad de Ciudad Bolívar

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad