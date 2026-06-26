Capturan a hombre señalado de agredir sexualmente a sus dos sobrinas menores de edad

Un sujeto es señalado de haber cometido graves actos de violencia sexual contra dos de sus sobrinas, de seis y nueve años de edad, en un municipio de Cundinamarca. El hombre fue capturado por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Cundinamarca con una orden judicial en mano.

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A pesar de que la investigación se originó en Cundinamarca, la captura fue efectuada en el municipio de Mariquita, Tolima. Pero detrás de esta detención, hay una investigación que reveló detalles sobre este indignante caso que afectó a dos niñas y, a su vez, vuelve a centrar la mirada sobre la vulneración de los derechos de la infancia en Colombia. La Unidad Básica de Investigación Criminal recopiló testimonios y evidencias durante meses para que se pudiera emitir la orden de captura por los delitos por los que hoy se le señala a este hombre: acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años.



Denuncias formales, entrevistas forenses a las víctimas, valoraciones psicológicas y médico-legales, así como testimonios del núcleo familiar conforman el expediente probatorio de este caso, los cuales permitieron demostrar la presunta ocurrencia de los hechos. La investigación señala que estos vejámenes de índole sexual ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de 2026 en el municipio de Guayabal de Síquima. Al parecer, este hombre se habría aprovechado de la cercanía del vínculo familiar para vulnerar a las dos menores de edad. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso en la lucha contra los delitos que afectan a la niñez y la adolescencia, reiteró que no habrá tregua contra quienes vulneren a los menores de edad y continuará desplegando todas sus capacidades para llevar a los responsables ante la justicia.



María Paula Rodríguez Rozo

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