Caso Álvaro Uribe: Defensoría del Pueblo pide no estigmatizar a la jueza y respetar su decisión

La Defensoría del Pueblo emitió este lunes un comunicado en el que reafirmó que "la independencia judicial es un pilar esencial del Estado Social de Derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales", en momentos en los que Colombia está a la expectativa de la decisión que tomó la jueza Sandra Heredia en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, cuya lectura del sentido del fallo tiene lugar precisamente durante la mañana. En concreto, esa entidad hizo un llamado a no estigmatizar a la jueza y a respetar su decisión.

La Defensoría hizo énfasis en que la "independencia (judicial) implica que jueces y juezas deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en su autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia". "En una sociedad democrática, resulta indispensable reconocer y proteger el papel de las mujeres en la función jurisdiccional. Cuando una juez es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de las decisiones que debe adoptar, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional y se perpetúan barreras históricas que impiden una justicia verdaderamente equitativa", señala en su comunicado.

Y anota que en el marco de la decisión que está anunciando la jueza Heredia hace un llamado "firme" a toda la sociedad: "las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido. Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de Derecho. La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces y las juezas, se respetan. Solo de esta manera aseguramos un respeto del orden constitucional, garantizando la autonomía, la dignidad y la seguridad de quien la profiere".



Jueza dice que la justicia no cede al poder

Al comenzar la lectura del fallo que declarará culpable o inocente al expresidente Uribe, la jueza Heredia aseguró este lunes que la justicia "no se arrodilla ante el poder". Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, asistió virtualmente a la audiencia, que comenzó a las 8:30 a.m., tal como estaba previsto, y es retransmitida en vivo por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que encabeza Heredia.

Antes de anunciar su decisión, la jueza defendió la autonomía judicial de su despacho frente a lo que calificó como "uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente" que, aseguró, "ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones". "El derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia", señaló Heredia.

En esa línea, reiteró que este "no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia". Y subrayó que su decisión "no decide sobre un nombre sino sobre unos hechos" y que la tomó "sin pasión, sin rencor y sin temor", después de 475 días de una "maratónica lucha contra el reloj". "Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral. ni para las lecturas interesadas", agregó Heredia, quien también defendió las garantías procesales, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia durante este juicio pese a los "intentos de deslegitimación y ataques que ha recibido la judicatura".

En ese sentido, la jueza recordó que este proceso "ha estado a cargo de mujeres, que desde sus roles en cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre". "La toga no tiene género, pero sí carácter", sentenció Heredia, quien acabó su introducción citando al padre de la teoría de la separación de poderes, Montesquieu: "La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie".

Heredia, quien reconoció que hoy "los ojos del país y de muchas partes del mundo están puestos" sobre su sala, tiene en sus manos una decisión que, por primera vez, podría condenar penalmente a un expresidente de Colombia.

