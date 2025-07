Caso Álvaro Uribe: lo que dijo jueza Heredia sobre "soborno en actuación penal" y "fraude procesal"

La jueza Sandra Heredia, en una diligencia que completa ocho horas, ha leído el sentido del fallo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sobre el delito de soborno en actuación penal, señaló que este “ha quedado acreditado”. En cuanto al fraude procesal manifestó que “ha quedado suficientemente probado”.

"El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado", dijo la jueza al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá.

Más adelante, la jueza se pronunció sobre el evento de fraude procesal. En cuanto a este delito, señaló que “junto con los otros que han sido analizados con antelación, ha quedado suficientemente probado”. También apuntó que “quedó demostrado más allá de duda razonable la materialidad de esta conducta en concurso homogéneo”.

Los detalles de la lectura del fallo contra Álvaro Uribe

La diligencia judicial se inició con una exposición sobre las garantías procesales y la independencia de su despacho. Incluso, le mandó un mensaje a Uribe, reconociendo su presencia, disposición procesal y el respeto al juicio. Mencionó que a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y estar en calidad de acusado, lo ha hecho con “gallardía y cordialidad”.

Entre los primeros puntos clave, la jueza Heredia validó las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales. Una de las pruebas presentadas en el juicio contra Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, tiene que ver con una interceptación de su teléfono ordenada en 2018 por la Corte Suprema, que se hizo "por error" indicando que el número intervenido correspondía a otra persona y a otro proceso.

De hecho, dijo que fueron “resultado de un error involuntario”, pero “son susceptibles de registro”. En cuanto a esas conversaciones interceptadas durante varios días, Uribe habló con Diego Cadena, uno de sus abogados, quien supuestamente intentó sobornar testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre los supuestos vínculos del expresidente con paramilitares.

Otra de las claves en la lectura fue sobre la credibilidad de los testimonios de Monsalve, el llamado testigo estrella en el proceso. “Tuvo el valor civil, no solo de sostener su discurso, sino de documentarlo, porque desde entonces era consciente de las afrentas que debía llevar sobre su espalda”, afirmó. Y añadió “que el testigo no ha faltado a la verdad ni mucho menos haciendo imputaciones que no le corresponden”, apuntó.

