Caso Clan del Golfo: Laura Sarabia rechazó declaraciones del general (r) Sanabria y anunció denuncia

El general en retiro Henry Sanabria, primer director de la Policía en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, afirmó este jueves que sí hubo una directriz para frenar operativos contra las organizaciones criminales en el marco de la política de la Paz total. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, confirmó varias de las denuncias hechas por la Unidad Investigativa de este noticiero.

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El general Sanabria aseguró que en el marco de la Paz total hubo una clara instrucción de no realizar operaciones contra los grupos armados. "Era una política de Gobierno, cuando se inició el Gobierno del presidente Petro (...) que se nos dé la instrucción de parar, de no capturar en cualquier momeno de la historia, genera frustración. Las instrucciones se daban por supuesto en las reuniones de seguridad donde participabamos todas las fuerzas", afirmó.

Sanabria aseguró que la instrucción no venía del exministro de Defensa Iván Veláquez: "El ministro participaba, pero quien las lideraba era Laura Sarabia". Y agregó que Sarabia decía "que había un proceso de paz y que se iban a expedir los decretos para facilitar los diálogos entre el Gobierno y los grupos armados".



Y aseguró que recibió llamadas de Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro, para recriminarlo frente a operaciones que estaba haciendo la Policía. "Me dijo: 'el proceso de paz no es solamente contra todas las organizaciones criminales, por lo tanto hay que tener prudencia'. La prudencia la traduzco en: no haga nada".



Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, rechazó los señalamientos y anunció una denuncia contra el general retirado. "Es muy curioso que dos años despues, tres años después de su salida, haga estas manifestaciones porque en las otras entrevistas que ha dado no había mencionado este aspecto sino simplemente había dejado en el aire la situación de que se le había solicitado pero nunca una orden específca de suspender ningún tipo de operativo".

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Después del informe de Noticias Caracol, el exministro de Defensa Iván Velásquez publicó un extenso trino en el que asegura que ni los grupos armados, ni el excomisionado Danilo Rueda, tuvieron injerencia en las purgas internas de la fuerza pública. "Fue un procedimiento riguroso que contó con la consulta de fuentes, documentos e investigaciones", aseguró.

Pero las grabaciones demuestran otra cosa. En los audios se escucha una conversación entre Rueda y alias Jerónimo, del Clan del Golfo, que hizo parte de los acercamientos entre el Gobierno y ese grupo armado para su sometimiento a la justicia dentro de la política de 'Paz total'. "Yo les doy dos cosas, dos mensajes: uno, cese de bombardeos, y dos, decisión de limpieza en la inteligencia policial (...) Insisto en que esto no es fácil, porque es que la depuración es compleja, pero se está haciendo. Hay toda la voluntad y hay muestras públicas", dijo Rueda en la conversación, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2022.

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Los audios hacen referencia a tres oficiales que habían combatido al Clan del Golfo y no duraron ni una semana en cargos estratégicos. El exdirector de la Policía aseguró en Noticias Caracol En vivo que el exministro de Defensa Velasquez tomó la decisión de retirarlos sin dar ninguna explicación.

Las consecuencias polícas y jurídicas de este escándlo apenas comienzan. La Procuraduría abrió investigaciones contra el excomisionado de paz, Danilo rueda; el exministro de Defensa Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus, y el exjefe de contrainteligencia de ese mismo organismo, Ricardo Rosanía. La Procuraduría busca precisar el papel que jugaron en esas negociaciones y los alcances de estas.

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