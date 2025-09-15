En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Colegios oficiales de Soacha suspenden clases por paro en Bogotá de este martes 16 de septiembre

Colegios oficiales de Soacha suspenden clases por paro en Bogotá de este martes 16 de septiembre

La Alcaldía de Soacha determinó que este martes 16 de septiembre las instituciones educativas oficiales no tendrán jornada presencial. La decisión busca evitar riesgos en la movilidad y proteger a estudiantes.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 15, 2025 06:00 p. m.
Comparta en:
Soacha suspende clases presenciales en colegios oficiales por paro de transportadores
Soacha suspende clases presenciales en colegios oficiales por paro de conductores en Bogotá. -
Secretaría de Educación de Soacha

Publicidad

Publicidad

Publicidad