Video del golpe criminal: capturan a los asaltantes de carro de valores en aeropuerto de Riohacha

Se conocen las primeras imágenes del robo de un carro de valores en el aeropuerto de Riohacha, departamento de La Guajira, ocurrido el pasado mes de abril. Los investigadores analizaron cerca de 1.000 horas de video para ubicarlos. Los resposables fueron capturados por las autoridades.

Una camioneta blanca que va a toda velocidad atropella a un funcionario e ingresa a la fuerza a la pista del aeropuerto de Riohacha. El vehículos se ubica en la parte trasera de una de las aeronaves comerciales que está en la plataforma. De la camioneta se bajan varios hombres armados con fusiles, lo que genera pánico entre los pasajeros que abordaban el avión y los funcionarios del aeropuerto.

Los detalles de los videos de robo a carro de valores en Riohacha

En casi tres minutos los atracadores recogen las tulas que contenían cerca de 9.000 millones de pesos, se suben en la camioneta y huyen. El vehículo de valores recién asaltado los persigue. Tras el hurto del dinero a la empresa de valores, los delincuentes incineran la camioneta junto con parte del dinero robado. Poco después, dos de los asaltantes fueron capturados.



"Se logra establecer que los otros participantes se trasladaron a la ciudad de Valledupar (Cesar). El cabecilla de esta organización, alias Compadre, se traslada a la ciudad de Bucaramanga (Santander) aproximadamente dos meses. Posterior a eso se traslada al municipio de San Francisco, Cundinamarca, y se aloja en una casa campestre de difícil acceso para las autoridades, donde finalmente se realiza su captura", le dijo el oficial líder de la investigación a Noticias Caracol.



Las autoridades aseguran que la banda le hizo seguimiento a los vehículos de la empresa de seguridad que transporta el dinero meses antes del atraco. "Permitió la expedición de tres órdenes de captura y la imputación de un cargo de cargo sobre un cuarto actor", explicó el coronel Ferney Martín, subdirector encargado de la DIJIN, en unas declaraciones. En este operativo cuatro señalados atracadores de la banda "Los Lobos" fueron detenidos y enviados a la cárcel mientras se desarrolla la investigación.

