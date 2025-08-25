Transmilenio se disculpó por colapso: dice que quienes bajaron de buses "retrasaron llegada de grúa"

Tras el colapso que se registró en Transmilenio durante la mañana de este lunes 25 de agosto, la empresa se pronunció y ofreció disculpas a todos los usuarios que se vieron afectados. Explicó que la congestión derivó de un articulado que se varó a la altura de la avenida Caracas con Calle 72, y que la grúa tardó alrededor de tres horas en atender el incidente por "las obras del Metro en la troncal Caracas" y "la decisión de algunos usuarios de descender de los buses".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Desde Transmilenio ofrecemos sinceras disculpas a todas nuestras usuarias y usuarios que se vieron afectados por la contingencia que tuvimos hoy en la calle 72 con avenida Caracas. Lamentablemente tuvimos una falla mecánica en uno de nuestros buses articulados que bloqueó el paso total en un sentido de la troncal Caracas", dijo la gerente de la empresa.

La gerente de Transmilenio dijo que la tardanza de la grúa que retiró el vehículo varado se debió a que "este punto es bastante crítico en el sistema y adicionalmente tenemos la obra de la primera línea del Metro de Bogotá que nos impone algunas restricciones adicionales en la operación y por eso fue difícil que llegara la grúa que se vio afectada también por la congestión de la ciudad".

Publicidad

Noticia en desarrollo...