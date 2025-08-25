Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ÁLVARO URIBE
VENEZUELA
ENTREVISTA MINISTRO DE DEFENSA
ALEJANDRO EDER
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ FIGURA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Transmilenio se disculpó por colapso: dice que quienes bajaron de buses "retrasaron llegada de grúa"

Transmilenio se disculpó por colapso: dice que quienes bajaron de buses "retrasaron llegada de grúa"

La empresa se pronunció y ofreció disculpas a los usuarios de este servicio. Atribuyó las demoras en la llegada de la grúa al punto, en el que se encontraba el bus varado, a las obras del metro y los usuarios que caminaron por las troncales.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: agosto 25, 2025 10:19 a. m.
Comparta en:
Noticias Caracol (87).jpg
El incidente derivó de una falla mecánica en uno de los articulados. -
Foto: redes sociales

Tras el colapso que se registró en Transmilenio durante la mañana de este lunes 25 de agosto, la empresa se pronunció y ofreció disculpas a todos los usuarios que se vieron afectados. Explicó que la congestión derivó de un articulado que se varó a la altura de la avenida Caracas con Calle 72, y que la grúa tardó alrededor de tres horas en atender el incidente por "las obras del Metro en la troncal Caracas" y "la decisión de algunos usuarios de descender de los buses".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Desde Transmilenio ofrecemos sinceras disculpas a todas nuestras usuarias y usuarios que se vieron afectados por la contingencia que tuvimos hoy en la calle 72 con avenida Caracas. Lamentablemente tuvimos una falla mecánica en uno de nuestros buses articulados que bloqueó el paso total en un sentido de la troncal Caracas", dijo la gerente de la empresa.

Últimas Noticias

  1. Asesinan a hijo de víctima de masacre en Mesitas del Colegio cuando salía del funeral
    La víctima tenía antecedentes -
    Archivo

    Asesinan a hijo de víctima de masacre en Mesitas del Colegio cuando salía del funeral

  2. Noticias Caracol (82).jpg
    Diferentes puntos presentan alta congestión. -
    Foto: redes sociales

    Colapso en Transmilenio hoy, lunes 25 de agosto: bus varado que provocó congestión ya fue retirado

La gerente de Transmilenio dijo que la tardanza de la grúa que retiró el vehículo varado se debió a que "este punto es bastante crítico en el sistema y adicionalmente tenemos la obra de la primera línea del Metro de Bogotá que nos impone algunas restricciones adicionales en la operación y por eso fue difícil que llegara la grúa que se vio afectada también por la congestión de la ciudad".

Publicidad

Noticia en desarrollo...

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Transmilenio

Movilidad Bogotá