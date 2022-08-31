Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Condenan a hombre que envenenó a sus hijos de 4 y 7 años para vengarse de su expareja

Condenan a hombre que envenenó a sus hijos de 4 y 7 años para vengarse de su expareja

La mujer ya no quería convivir más con él por los reiterados episodios de violencia intrafamiliar.

Padre condenado por maltrato infantil
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 31, 2022 03:25 p. m.
Editado por: Marisol Valdés

A 60 años de cárcel fue condenado Francisco Hernández Rojano, el hombre que mató a sus hijos de 4 y 7 años suministrándoles veneno, porque su expareja sentimental, madre de los niños, se negó a volver a convivir con él.

El doble homicidio ocurrió el pasado 27 de marzo, en San José Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, Cesar. El hecho causó repudio en los habitantes de esa población que pedían recayera todo el peso de la ley sobre este hombre.

Hernández Rojano aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por homicidio agravado.

