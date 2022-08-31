Condenan a hombre que envenenó a sus hijos de 4 y 7 años para vengarse de su expareja

Actualizado: agosto 31, 2022 03:25 p. m.
Editado por: Marisol Valdés
A 60 años de cárcel fue condenado Francisco Hernández Rojano, el hombre que mató a sus hijos de 4 y 7 años suministrándoles veneno, porque su expareja sentimental, madre de los niños, se negó a volver a convivir con él.
Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés
El doble homicidio ocurrió el pasado 27 de marzo, en San José Oriente, corregimiento del municipio de La Paz, Cesar. El hecho causó repudio en los habitantes de esa población que pedían recayera todo el peso de la ley sobre este hombre.
Hernández Rojano aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por homicidio agravado.
Publicidad