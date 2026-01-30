Falleció el periodista y escritor Raúl Benoit a los 65 años, referente del periodismo televisivo

El periodista y escritor colombiano, nacionalizado estadounidense, Raúl Benoit falleció este viernes 30 de enero a los 65 años, según informó su hijo, Felipe Benoit. El comunicador, nacido en Cali, Valle del Cauca, tuvo un carrera en el periodismo que abarcó varios países, entre los que se incluyó su natal Colombia, México y Estados Unidos.

El comunicador residía en Miami, Florida, en Estados Unido, y había sufrido un accidente cerebrovascular en años recientes. "Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá", se lee en un breve mensaje en la cuenta de X del periodista, firmado por su hijo Felipe Benoit.



¿Quién era Raúl Benoit?

Raúl Benoit fue un escritor, periodista y columnista de varios medios. El comunicador nació el 12 de agosto de 1960 en Cali. De acuerdo con la biografía en uno de sus libros, Benoit era de padre francés y madre colombiana. "A los nueve años comenzó escribiendo una hoja informativa de barrio que alquilaba a los vecinos para su lectura por diez centavos. Después fundó un periódico escolar y universitario que circulaba con un tiraje de 5 mil ejemplares cada mes. Más tarde se vinculó a la radio y la prensa escrita", se lee en el texto.



El trasegar de Benoit por el periodismo inició en los medios a los 13 años, cuando fue colaborador y después coordinador del diario El País de Cali en la sección Gente Joven. Después, con tan solo 16 años presentó y dirigió programas juveniles en Caracol Radio. "En enero de 1980 lo nombraron corresponsal del programa de televisión Hoy por Hoy, un magazín de variedades y en el noticiero Siete Días en el Mundo, de Globo Televisión de Colombia. Posteriormente ejerció como corresponsal en Cali, después reportero en Bogotá y finalmente Jefe de Información del Noticiero Promec, hasta 1987. Ocasionalmente fue presentador o conductor de noticias".



Entre los años 1984 y 1986, Benoit fue corresponsal de la agencia de noticias Colprensa y colaborador de la revista Cromos. Poco después se vinculó como corresponsal de la cadena Univision. "Fue pionero en denunciar la infiltración de los carteles de la droga en los círculos políticos y en revelar la trágica alianza entre el narcotráfico y la guerrilla comunista y el narcotráfico y grupos de derecha (...) Enfrentó a Pablo Escobar (Jefe del Cartel de Medellín, muerto en diciembre de 1993) y difundió la guerra narcoterrorista que desató él, junto a sus cómplices mafiosos, para no ser extraditados a los Estados Unidos".

Por su trabajo, fue secuestrado por orden de Escobar. El periodista tuvo que tener un esquema de protección debido a las constantes amenazadas que sufrió. En agosto de 2000, asesinaron a uno de sus guardaespaldas, y en febrero de 2001, dispararon contra él sin alcanzar herirlo, pero quedó lesionado otro sus hombres de protección. Raúl Benoit tuvo que salir al exilio y se radicó en el extranjero.