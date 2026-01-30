Capturan en Medellín a alias Balín, señalado líder panameño de pandillas con circular de Interpol

En Medellín, Antioquia, fue capturado alias Balín, un señalado líder de las pandillas en Panamá y quien tendría nexos con otras estructuras criminales en la capital antioqueña. Se trata de Jean Carlo Valderrama, quien se paseaba por la ciudad mientras era buscado con notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en varios países del mundo.

Valderrama es señalado de pertenecer a una estructura criminal llamada Los Sam 23 o Jordan 23 en su país y sería responsable de diferentes delitos como el sicariato, especialmente en el distrito de San Miguelito. "Alias Balín se encargaba de recular las economías ilícitas, pero además todo el tema del control del microtráfico, estupefacientes, sicariato, extorsiones, robo, hurtos y debo señalar, que inclusive se encuentran vinculado en homicidios selectivos", dijo en unas declaraciones el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.



Con un documento falsificado, Valderrama se hacía pasar como un ciudadano colombiano nacido en Santa Marta e identificado con el nombre de José Luis Orosco Ibarra. En las últimas horas fue capturado en El Poblado en Medellín. Además, le incautaron tres armas de fuego y cinco celulares. "Según investigaciones, alias Balín llegó a Medellín hace aproximadamente un año y tejía alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas y esquemas de lavado de activos, así como para distribuir drogas hacia Panamá", explicaron desde la Alcaldía de la ciudad.



"Acompañado de otros cuatro sujetos que aparentemente o de acuerdo a las investigaciones podemos inferir que se tratan de los escoltas de este cabecilla", agregó Alfonso Sanabria. Este hombre era cuidado por estructuras criminales de Medellín. "Esas personas lo cuidaban, junto a estructuras de Medellín, lo que constituye otra renta criminal, no solo de sociedades mafiosas, sino de grupos de la ciudad que ofrecen servicios de guardaespaldas y de cuidado a delincuentes de otras partes del mundo", dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en una rueda de prensa.

El negocio criminal de alias Balín estaba expandiéndose desde Medellín. "Cada dos meses salían de Ciudad de Panamá hacia Colombia, específicamente aquí a Medellín, para hacer reuniones de coordinación y para seguir estableciendo rutas para seguir generando crímenes", aseguró William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.. Entre 2024 y 2026 en Medellín se han logrado 52 capturas de señalados delincuentes transnacionales.

Italiano con circular roja capturado en Medellín

Otra de las capturas que se dio recientemente en Medellín fue la de Roberto Nastasi, ciudadano de nacionalidad italiana quien también contaba con circular roja de la Interpol. De acuerdo con la Alcaldia de Medellín, Nastasi tenía orden de captura en Italia y pertenecería a una peligrosa estructura de la mafia de ese país europeo. "Se había escondido en Guayaquil, Ecuador, donde posaba de empresario, pero tenía pareja sentimental en Medellín, desde hace ocho años, por lo cual visitaba la ciudad", aseguraron.

El italiano es señalado como el principal enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia. "Era requerido por los delitos de asociación para delinquir con fines de tráfico internacional de sustancias estupefacientes, específicamente clorhidrato de cocaína en cantidades significativas, con circunstancias agravantes. En la capital antioqueña recibía protección de estructuras criminales locales", agregaron.