Alertan por producto de "cápsulas anti-alopecia” que puede ser perjudicial: esto dijo el Invima

Una nueva alerta fue emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que advirtió sobre un producto comercializado como "cápsulas anti-alopecia”, pero que no cumple con la normativa vigente y que podría significar un riesgo para la salud de los consumidores,

De acuerdo con el comunicado del Invima, "este producto es publicitado como 'cápsulas anti-alopecia' que estimulan el crecimiento de nuevos folículos capilares, sin embargo, no ofrece garantías de calidad, seguridad, ni eficacia, ya que se desconoce su verdadera composición, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte".



El producto no cuenta con registro sanitario emitido por la entidad y fue catalogado como fraudulento. “El consumo de productos sin registro sanitario es una práctica riesgosa que puede tener consecuencias graves para la salud de las personas. Cuando un medicamento no ha sido evaluado ni autorizado por el Invima, no existe certeza sobre su composición, ni sobre los efectos que puede generar en el organismo a corto y largo plazo”, dijo en unas declaraciones William Saza Londoño, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.



¿Qué se sabe del producto fraudulento de "cápsulas anti-alopecia" alertado por el Invima?

El producto, cuya comercialización es ilegal, fue identificado como "MINOXIDIL 5 mg + DUTASTERIDE 0.5 mg cápsulas". "El uso de este tipo de productos fraudulentos puede ocasionar interacciones con otros medicamentos o alimentos, afectaciones al sistema circulatorio, reacciones adversas en la piel, alergias y prurito, especialmente cuando son adquiridos a través de redes sociales, plataformas digitales o cadenas de mensajería, sin ningún tipo de control sanitario", se lee en el comunicado del Invima.

Saza Londoño hizo énfasis en que “los productos que no cuentan con registro sanitario no han demostrado su seguridad, calidad ni eficacia, por lo que su consumo representa un riesgo innecesario para la salud pública”. La recomendación es siempre verificar el número de registro sanitario antes de usar medicamentos, terapéuticos o suplementos dietarios. Esta verificación se puede efectuar a través de la página oficial del Invima. “Invitamos a los ciudadanos a informarse, a desconfiar de productos que prometen resultados rápidos o milagrosos y a reportar cualquier evento adverso o punto de comercialización ilegal", agregó el funcionario.

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.