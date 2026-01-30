¿Lo sintió? Reportan temblor en Colombia en la tarde de este 30 de enero: magnitud y epicentro

En la tarde de este viernes 30 de enero, el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico en el municipio de Los Santos, Santander, un sector conocido por tener la mayor actividad sísmica del país, especialmente en el denominado nido sísmico de Bucaramanga. El evento fue registrado a las 4:43 p. m., con una magnitud de 3,3 y una profundidad aproximada de 153 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia del temblor. El Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sentido el sismo, realice el reporte correspondiente a través de la plataforma oficial "Sismo Sentido", una herramienta que permite recopilar información clave sobre la percepción de los eventos sísmicos en diferentes regiones del país. Estos reportes contribuyen al análisis técnico y fortalecen los sistemas de monitoreo y respuesta.



Publicidad

El Servicio Geológico Colombiano ha recordado en diferentes oportunidades que este tipo de movimientos son frecuentes en Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. Además, recalcan la importancia de mantener la calma y seguir las recomendaciones de prevención.



Los municipios de Colombia donde más tiembla

En Colombia, la ocurrencia frecuente de temblores no es un hecho aislado, sino una característica asociada a su ubicación geográfica y a la interacción permanente de varias placas tectónicas. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), existen municipios donde la actividad sísmica es notablemente superior al promedio nacional, siendo Santander la región que encabeza este comportamiento.

Publicidad

El municipio que concentra la mayor cantidad de sismos registrados en el país es Los Santos, en el departamento de Santander. Esta localidad se encuentra sobre el denominado nido sísmico de Bucaramanga, una estructura geológica poco común a nivel mundial que libera energía de manera constante. Según cifras del SGC, cerca del 60% de los temblores que ocurren en Colombia tienen su origen en esta zona, muchos de ellos a profundidades cercanas a los 150 kilómetros, lo que explica por qué suelen sentirse en amplias regiones del país sin causar daños severos en superficie.

Otros municipios santandereanos con alta recurrencia sísmica son Jordán, Villanueva y Lebrija, todos cercanos a la Mesa de Los Santos y al epicentro de la mayoría de los movimientos telúricos profundos que se registran a diario. La capital del departamento, Bucaramanga, aunque no siempre es epicentro, percibe con frecuencia estos eventos debido a su cercanía con el nido sísmico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co