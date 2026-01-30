El "peaje" de $100.000 que conjunto residencial en Medellín estaría cobrando en medio de aguacero

La ciudad de Medellín está pasando por una temporada muy lluviosa, lo cual ha generado emergencias como la ocurrida el pasado miércoles, cuando el río La Presidenta se desbordó y terminó ocasionando la inundación a algunas avenidas principales. Además de las emergencias que han generado estos aguaceros, los ciudadanos denunciaron que algunas personas estaban cobrando un "peaje" que superaba los 100.000 pesos.



Un video publicado por un usuario de redes sociales muestra el momento cuando el vigilante de una unidad residencial, al parecer, se encontraba cobrando 100.000 pesos a las personas que iban en un vehículo particular para dejarlas transitar dentro de este lugar, ya que las vías aledañas estaban afectadas por las inundaciones y este era el único paso.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció que este cobro es por parte de los miembros de la unidad residencial con la excusa de dejar transitar a los vehículos y con ese dinero, supuestamente, arreglar las vías dañadas.

Desde el Concejo de Medellín advirtieron que esto debe ser revisado por la Alcaldía para tomar cartas en el asunto. Desde la Alcaldía indicaron que este lugar es una propiedad privada y al serlo tendrían libertad de tomar dichas medidas, si así los consideran.



¿Peaje dentro de una unidad residencial en Medellín? En redes sociales se dio a conocer un video en el que, al parecer, un vigilante cobra dinero a personas que se movilizan en un vehículo.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/OdppTJX6AV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 30, 2026

Publicidad

En Medellín, "en 44 minutos llovió lo de un mes": Alcalde

Las fuertes lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que cayeron la tarde del pasado miércoles sobre el Valle de Aburrá generaron varias emergencias, especialmente en Medellín. Calles inundadas, vehículos atrapados y afectaciones en la infraestructura conformaron el balance que dejó el aguacero.

El desbordamiento de la quebrada La Presidenta, en El Poblado, causó serias inundaciones en diferentes vías. El agua, mezclada con lodo, alcanzó una altura tal que cubrió casi la mitad de varios automóviles, algunos de los cuales quedaron varados en plena calle. Las alcantarillas no resistieron la fuerza del caudal y colapsaron.

Publicidad

Entre las escenas de emergencia también se registraron motociclistas sorprendidos por la tormenta, obligados a detenerse donde pudieron. Uno de ellos terminó buscando refugio bajo un árbol en la Autopista Sur, en medio del tráfico detenido y la intensa lluvia.

Según las autoridades, la mayor concentración de emergencias se presentó en El Poblado. La fuerza del agua que bajaba por las vías fue tal que levantó por completo el asfalto de la calle 10, una de las principales arterias que conecta con el centro comercial Monterrey.

Diversos centros comerciales del sur del Valle de Aburrá también sufrieron afectaciones por las inundaciones.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó los daños y la necesidad de realizar cierres viales para prevenir nuevos riesgos: “Tenemos ahí también un deterioro en el tema de vía donde se tiene que generar un cierre. Tenemos caídas de árboles tenemos daños de vía pero no tenemos ningún reporte de personas heridas o desaparecidas o que hayan perdido la vida, afortunadamente”.

Publicidad

El mandatario agregó que el volumen de lluvia superó ampliamente lo previsto para todo enero: “Lo que cae en un mes de enero de agua son 85 milímetros. En solo 44 minutos, cayó 87 milímetros, que es más de lo que cae en un mes. Es por eso que se presentaron las inundaciones sobre las quebradas”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

