Invima alerta sobre condones falsificados de reconocida marca en Colombia: cómo identificarlos

Una nueva alerta fue emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad colombiana advirtió a los consumidores sobre la comercialización de un producto falsificado que se hace pasar por el artículo de una popular marca de condones.
"Estos productos no han sido sometidos a controles de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia, lo que compromete su funcionalidad y protección", se lee en el comunicado del Invima, en el que explican que el producto que tratan replicar es el de referencia "Today Mutual Sensation".
"En atención a lo denunciado por el titular e importador del registro sanitario HALEON COLOMBIA S.A.S., advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de condones falsificados, los cuales estarían circulando en el país y representan un riesgo potencial para la salud y la seguridad sexual de los consumidores", agregaron en el texto.
El Invima aseguró que existen varios riesgos para la salud en caso de utilizar un producto falsificado indicado como condón. "El uso de condones falsificados puede generar fallas en su efectividad y seguridad", aseguran en el comunicado, agregando que incrementa varios riesgos como:
El Invima informa a los consumidores sobre la importancia de verificar las características del producto original frente a las del producto falsificado o fraudulento, con el fin de evitar su adquisición y uso:
En el caso de los condones Today que fueron falsificados, el empaque contiene dos números de lote distintos (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento diferentes (12/2023 y 05/2028). "Lo cual no ocurre en los productos originales. Por último, se identificó que el número de registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) no corresponde al producto, lo que confirma su condición fraudulenta".
El Invima recomienda suspender de inmediato el uso del producto si lo ha adquirido. Además, la entidad de vigilancia pide a los consumidores no comprar o utilizar condones que presenten irregularidades en el empaque, errores ortográficos o diferencias en el número de registro sanitario.
El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL