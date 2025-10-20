Invima alerta sobre condones falsificados de reconocida marca en Colombia: cómo identificarlos

Una nueva alerta fue emitida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad colombiana advirtió a los consumidores sobre la comercialización de un producto falsificado que se hace pasar por el artículo de una popular marca de condones.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Estos productos no han sido sometidos a controles de calidad, esterilidad ni pruebas de resistencia, lo que compromete su funcionalidad y protección", se lee en el comunicado del Invima, en el que explican que el producto que tratan replicar es el de referencia "Today Mutual Sensation".

"En atención a lo denunciado por el titular e importador del registro sanitario HALEON COLOMBIA S.A.S., advierte a la ciudadanía sobre la comercialización ilegal de condones falsificados, los cuales estarían circulando en el país y representan un riesgo potencial para la salud y la seguridad sexual de los consumidores", agregaron en el texto.



Lea: ¿Los preservativos tienen fecha de vencimiento?



¿Cuáles son los riesgos de utilizar condones falsificados?

El Invima aseguró que existen varios riesgos para la salud en caso de utilizar un producto falsificado indicado como condón. "El uso de condones falsificados puede generar fallas en su efectividad y seguridad", aseguran en el comunicado, agregando que incrementa varios riesgos como:



Embarazos no deseados.

Transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), incluido el VIH.

Reacciones adversas en la piel o mucosas debido a materiales no aprobados ni evaluados por el Invima.

¿Cómo diferenciar entre el producto original y el falsificado?

El Invima informa a los consumidores sobre la importancia de verificar las características del producto original frente a las del producto falsificado o fraudulento, con el fin de evitar su adquisición y uso:



Producto original : Presenta un diseño limpio, con logo y texto sobre fondo metalizado, letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos. Asimismo, en el reverso incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias, además de la fecha de fabricación y vencimiento correctamente impresas y un único número de lote legible e indeleble que identifica el producto auténtico.

: Presenta un diseño limpio, con logo y texto sobre fondo metalizado, letras claras y legibles, sin errores de ortografía y con colores nítidos. Asimismo, en el reverso incluye instrucciones de uso completas y advertencias sanitarias, además de la fecha de fabricación y vencimiento correctamente impresas y un único número de lote legible e indeleble que identifica el producto auténtico. Producto falsificado: Muestra diferencias evidentes en colores, calidad y legibilidad de impresión, así como textos desalineados o incompletos. Los textos del reverso son más pequeños y no incluyen las instrucciones completas.

En el caso de los condones Today que fueron falsificados, el empaque contiene dos números de lote distintos (180567241 y 24013221) y dos fechas de vencimiento diferentes (12/2023 y 05/2028). "Lo cual no ocurre en los productos originales. Por último, se identificó que el número de registro sanitario impreso (2015DM-0000058-R1) no corresponde al producto, lo que confirma su condición fraudulenta".

Publicidad

El Invima recomienda suspender de inmediato el uso del producto si lo ha adquirido. Además, la entidad de vigilancia pide a los consumidores no comprar o utilizar condones que presenten irregularidades en el empaque, errores ortográficos o diferencias en el número de registro sanitario.



Lea: Invima alerta de potenciador sexual que no cumple con requisitos y podría afectar la salud



¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL