Conductor borracho chocó a una familia en Facatativá: no es la primera vez que causa un accidente

Un conductor borracho, que excedía la velocidad, estrelló la camioneta en la que se movilizaba una familia en Facatativá, Cundinamarca. Tres personas resultaron heridas y una de ellas continúa en silla de ruedas tras el choque. El sujeto, que tiene antecedentes por conducir y provocar accidentes por estar bajo efectos del alcohol, está libre.

¿Cómo ocurrió el accidente en Facatativá?

El accidente ocurrió a las 8:45 de la noche, previo a la Noche de Velitas, en una de las vías principales del municipio de Facatativá. Un video captó cómo una camioneta que pretendía girar a la izquierda fue impactada violentamente por otro vehículo que transitaba a gran velocidad, como se observa en otras cámaras de seguridad, y que, además chocó un bus que estaba estacionado en la orilla.

Varios ciudadanos auxiliaron a los heridos, incluso al conductor que embistió a la camioneta y quien aseguraba que nada grave había pasado.

“Los seguros pagan todo, los seguros pagan todo, no hay problema, no hay heridos”, decía, a lo que un hombre le respondía “¿cómo que no? ¿Y la pelada de la camioneta roja no está herida?”.

Una de las víctimas del accidente en Facatativá lamentó que el conductor borracho esté "suelto en la calle, haciéndole daño a la gente" - Noticias Caracol

Al conductor señalado de haber causado el accidente le practicaron la prueba de alcoholimetría en el lugar del accidente. Al soplar en el dispositivo, este arrojó positivo en consumo de licor.

Los agentes de Tránsito trasladaron al conductor infractor a un CAI de la Policía, donde le reclamaron por manejar de manera irresponsable: “Ahorita va a saber las consecuencias de qué es manejar en estado de embriaguez. Va a asumir las consecuencias de lo que es no tomar una buena decisión cuando toma y dejar las llaves al lado”.

Dos mujeres y un hombre sufrieron graves lesiones, pero la más afectada es la madre de la familia, quien sufrió fractura en la pelvis y hoy sigue en silla de ruedas por las lesiones que sufrió.

“Es un milagro que estemos vivos”, tras accidente en Facatativá

Lex Úsuga, quien iba en el vehículo impactado, relató que su novia “tiene graves heridas en la parte de la cara; mi mamá, desafortunadamente, fue la que le fue peor, y tiene una fractura en la parte de la pelvis, lo que en este momento la tiene en una silla de ruedas sin poder caminar”.

“Es un milagro que estemos vivos”, afirmó, porque además de los daños físicos están los “psicológicos, porque es triste que por la irresponsabilidad de este señor nosotros nos encontremos en este momento en esta situación y este tipo se encuentra libre por las calles, arriesgando la vida de los demás”.

Lo mismo comentó la mamá de Lex, Patricia, quien sostuvo que se encuentra “muy mal, muy mal. No puedo caminar”, y lamentó que el conductor borracho que le causó las lesiones esté “suelto en la calle, haciéndole daño a la gente que en verdad trabaja, que sale sus trabajos y él haciendo de las suyas”.

Conductor borracho de Facatativá ha causado más accidentes

Así lo confirmó Luis Carlos Casas, alcalde del municipio, señalando que “este ciudadano tiene antecedentes también de hechos similares en años anteriores. Revisando todo su prontuario tiene multas hasta por 21 millones de pesos, también en hechos por alcoholemia, como lo presentó este tema. En este momento este ciudadano está vinculado a una investigación judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, esperando que se surta todo el proceso por parte de la familia y que puedan acercarse a hacer todas sus denuncias y declaraciones”.

Según las cifras de la Dirección de Policía de Tránsito, 4.407 conductores han sido sancionados en Colombia, en lo corrido de 2024, por manejar bajo los efectos del alcohol, comparado a los 3.816 casos de 2023.