Fundación que rescata gatitos en el Caribe pide ayuda urgente: "No los abandonemos ahora"

La fundación Refugio Gatitos Huérfanos, ubicada en Barranquilla, lanzó un llamado urgente ante la falta de recursos para continuar con el cuidado de decenas de animales que dependen de este espacio. Miguel Ángel, fundador del refugio, advirtió que la organización atraviesa una de sus etapas más complejas desde su creación. Según explicó, los insumos básicos para el cuidado de los animales están llegando a su límite. “Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles del refugio. No tenemos alimento suficiente, la arena se está agotando y los recursos son cada vez menores”, señaló.



(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

"Si no recibimos ayuda, nos veremos obligados a cerrar": Refugio Gatitos Huérfanos

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En el lugar habitan decenas de gatos rescatados, muchos de ellos en condición de abandono o con necesidades médicas. La operación diaria incluye alimentación, limpieza, atención veterinaria básica y procesos de adopción. Sin embargo, la reducción en donaciones ha puesto en riesgo la continuidad de estas labores. La fundación advirtió que, si no recibe apoyo en los próximos días, podría cerrar sus puertas. Este escenario implicaría que los animales queden sin refugio y sin acceso a los cuidados que actualmente reciben.

“Hoy tenemos muchas vidas que dependen de nosotros, pero ya no podemos sostenerlo solos. Si no recibimos ayuda, nos veremos obligados a cerrar”, explicó el fundador. El posible cierre preocupa a voluntarios y personas cercanas al proyecto, ya que muchos de los gatos no tienen a dónde ir. Algunos requieren tratamientos, mientras que otros están en proceso de socialización antes de ser adoptados.



Publicidad

El refugio ha insistido en que cualquier tipo de ayuda puede contribuir a mantenerse en funcionamiento. Las donaciones pueden ser en especie o en dinero, destinadas a cubrir necesidades como alimento, arena sanitaria y gastos veterinarios. “Cada donación, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia entre seguir adelante o cerrar el refugio”, agregó Miguel Ángel, quien también pidió a la comunidad no abandonar el proceso en un momento crítico.



¿Cómo ayudar a Refugio Gatitos Huérfanos?

A través de mensajes en redes y canales directos, la fundación compartió los medios disponibles para recibir aportes. Las transferencias se pueden realizar por plataformas digitales como Nequi y Daviplata al número 3503782730, en la cuenta de ahorros Bancolombia 39828426021 o mediante PayPal al usuario @refugiogatitos.

El llamado está dirigido tanto a personas como a organizaciones que puedan brindar apoyo inmediato. Mientras tanto, el refugio continúa operando con los recursos disponibles, a la espera de respuestas que permitan sostener la atención de los animales. “Este es el momento de ayudarnos. No los abandonemos ahora”, concluyó el fundador.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL