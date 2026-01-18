Consternación en Cartagena tras la muerte de una bebé que habría caído en un recipiente con agua

Una tragedia enluta a una familia en el sur de Cartagena tras la muerte de una bebé de un año y cuatro meses, quien habría falleció por inmersión accidental en un recipiente con agua dentro de su vivienda. El hecho se registró en el barrio El Pozón, sector La Unión, y es materia de verificación por parte de las autoridades competentes.



De acuerdo con la información confirmada por la Policía Metropolitana de Cartagena, el caso fue reportado en la tarde del 16 de enero, lo que activó una respuesta inmediata por parte de uniformados del cuadrante y del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Al llegar al lugar, los funcionarios constataron la gravedad de la situación e iniciaron los procedimientos correspondientes. Según las primeras indagaciones adelantadas por las autoridades, la menor se encontraba en el patio de la vivienda cuando, por razones que aún son objeto de revisión, fue hallada sumergida en un recipiente con agua.

Al percatarse de lo ocurrido, sus familiares solicitaron ayuda de manera urgente y la trasladaron a un centro asistencial cercano, sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la bebé ingresó sin signos vitales y los médicos confirmaron su fallecimiento.



La Policía informó que este caso corresponde a una muerte por inmersión, una de las causas de accidentalidad infantil que más preocupación genera entre las autoridades y organismos de protección de la niñez, pues según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tan solo en el año 2023 de 498 casos de muerte por ahogamiento, 94 fueron de niños y niñas menores de edad de 0 a 14 años .



En ese sentido, se reiteró el llamado a los padres, madres y cuidadores sobre la importancia de mantener una supervisión activa y constante de los menores, especialmente en el entorno del hogar, donde pueden existir riesgos que a simple vista parecen inofensivos.

Asociaciones como A Salvo Colombia, recuerda que recipientes con agua, como baldes, tanques o albercas, representan un peligro potencial para los niños pequeños, quienes, por su edad y desarrollo, no cuentan con la capacidad de reaccionar ante una situación de inmersión. Por ello, insistieron en la necesidad de adoptar medidas preventivas que reduzcan este tipo de riesgos.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Cartagena aseguró que continuará desarrollando la investigación necesaria para esclarecer los hechos. El caso ha generado consternación en el sector y reabre el llamado de las autoridades a extremar las medidas de seguridad dentro de los hogares, especialmente cuando hay menores de tan corta edad.



Recomendaciones para padres y cuidadores

Ante este tipo de hechos, las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia reiteran la importancia de adoptar medidas básicas de prevención dentro del hogar, especialmente cuando hay niños menores de cinco años:



Mantener supervisión permanente y directa sobre los menores, en especial en patios, baños, cocinas y zonas donde haya recipientes con agua.

sobre los menores, en especial en patios, baños, cocinas y zonas donde haya recipientes con agua. Vaciar, tapar o retirar baldes, tanques, canecas y cualquier otro recipiente que pueda acumular agua, incluso si contiene poca cantidad.

y cualquier otro recipiente que pueda acumular agua, incluso si contiene poca cantidad. Evitar dejar solos a los niños pequeños , aunque sea por lapsos cortos, ya que los accidentes pueden ocurrir en cuestión de segundos.

, aunque sea por lapsos cortos, ya que los accidentes pueden ocurrir en cuestión de segundos. Asegurar que patios y áreas comunes cuenten con condiciones seguras, sin elementos que representen riesgos de caída o inmersión.

Sensibilizar a todos los miembros del hogar sobre la importancia del cuidado infantil y establecer responsabilidades claras cuando haya varios adultos presentes.

Las autoridades insisten en que la prevención y la vigilancia constante son claves para proteger la vida y el bienestar de los niños y evitar tragedias que pueden marcar de manera irreversible a las familias y a la comunidad.

